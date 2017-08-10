Даже при наличии одного ребенка с особыми потребностями в школе должен быть инклюзивный класс - Гриневич

Даже при наличии одного ребенка с особыми потребностями в школе должен быть создан инклюзивный класс.

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Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

Она напомнила, что правительство приняло постановление о внесении изменений по организации инклюзивного обучения. По словам Гриневич, отныне создать инклюзивный класс станет легче.

«Так, руководитель общеобразовательного учебного заведения может организовать класс с инклюзивным обучением на основании заявления родителей или законных представителей ребенка с особыми потребностями, заключения психолого-медико-педагогической консультации и при поддержке соответствующего органа управления образованием», - отметила министр.

Она обратила внимание на то, что среди детей, которые могут учиться в инклюзивном классе, будут и дети с дислексией.

«Наличие хотя бы одного такого ребенка является основанием для создания инклюзивного класса», - отметила министр.

Отмечается, что решить вопрос с материально-технической базой поможет образовательная субвенция, которая выделяется на каждого ребенка и в бюджете 2017 года заложено на инклюзивное образование 209 млн грн.

В МОН объяснили, что предусматривается для каждого ребенка с особыми потребностями в школе разрабатывать индивидуальный план развития, а расписание уроков для таких детей будет составляться с учетом индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности, динамики умственной работоспособности и тому подобное. При этом к разработке программы планируют привлекать не только специалистов, но и родителей или законных представителей ребенка.

«Также для обеспечения образовательных и социальных потребностей ребенка теперь смогут привлекать социальных работников, родителей или лиц, уполномоченных ими. Ранее же для помощи ребенку с особыми потребностями в школе присутствовал только ассистент учителя», - добавили в ведомстве.

В то же время в МОН напоминают, что ранее министр заверила, что «интернаты для детей с особыми потребностями не будут отменены, пока инклюзия не станет качественной и доступной».