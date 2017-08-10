Мед из подсолнечника повысит иммунитет, восстановит силы и омолодит организм - медики

Мед из подсолнечника имеет много ценных свойств: он легко усваивается, питает клетки, улучшает состояние волос, ногтей, нормализует перистальтику кишечника, снимает воспаление.

Читайте такжеМед - лекарство от большинства недуговМедики объясняют, что польза такого меда - в его высокой ферментативной активности. По сравнению с другими сортами меда, подсолнечный содержит большое количество энзимов, запускающих обменные процессы в организме и стимулирует иммунитет.

Значительное содержание аминокислот обуславливает омолаживающие, иммуностимулирующие, регенерирующие свойства.

Антиоксиданты, содержащиеся в продукте, активно выводят соли тяжелых металлов из организма, нейтрализуют действие радиоактивных веществ, отмечают врачи. Мед из подсонечника обязательно включают в рацион людям, которые проживают в экологически неблагополучных районах, в зонах повышенного радиоактивного фона.

Этот мед активно влияет на желудочно-кишечный тракт: мягко обволакивает желудок, снимает спазмы, кишечные колики, нормализует стул. Употребляя незначительное количество ежедневно, можно избавиться от язвы двенадцатиперстной кишки, гастрита.

Мед благотворно действует на сердечно-сосудистую систему: укрепляет, тонизирует стенки сосудов, очищает кровь от шлаков, улучшает ее качество, нормализует артериальное давление, является источником глюкозы для нормальной работы сердца. Рекомендуется людям с ишемической болезнью сердца.

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Медовые полоскания горла убивают до 99 % патогенных микробов, бактерий при гнойной ангине, фарингите, бронхите. Мед широко используют в педиатрии как вспомогательное средство при лечении простуды и гриппа, как профилактическое средство в периоды эпидемий. Употребление при бронхиальной астме снимает спазм бронхов, разжижает сгустки, увеличивает количество отходящей мокроты.

Противовоспалительные лечебные свойства подсолнечного меда нашли применение в лечении таких кожных заболеваний, как экзема, гнойные раны, акне, фурункулезе, раздражении, укусах насекомых.

Активные противовоспалительные компоненты благотворно влияют на клетки печени, восстанавливая их функции.

Подсолнечный мед является сильным гомеопатическим препаратом, эффективно используется в косметологии для омоложения, восстановления функций кожи, для борьбы с возрастными изменениями кожи, его применяют в составе рецептов народной медицины, как вспомогательное средство в терапевтической практике и педиатрии.