До конца кризиса о медстраховании в Украине стоит забыть?

В Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает одновременное существование государственной страховой организации и специализированных медицинских СК. Минздрав дал понять, что до окончания кризиса об обязательном медстраховании стоит забыть.

Депутат Валерий Коновалюк зарегистрировал законопроект №4279, в котором предложил ввести обязательное медицинское страхование. Приоритетным плательщиком взносов является работодатель — он обязан платить 50% за работника и его детей. Страховку для пенсионеров будет оплачивать Пенсионный фонд, для частных предпринимателей — органы местного самоуправления. При этом страховой платеж по медицинскому страхованию составит 6% прожиточного минимума для работающего населения и детей и 3% — для пенсионеров.

Средства будут направляться только на оказание медицинских услуг, призванных сохранить жизнь и здоровье застрахованного. А также на оплату гонораров для врачей, в зависимости от квалификации, специализации, нагрузки и качества работы врача. Неиспользованную часть премий СК имеет право направлять на медицинские исследования и повышение квалификации врачей.

Управлять системой на первом этапе будет государственная организация, которая станет выполнять и функции страховщика. Позже будет создан Центр медицинского страхования, который будет управлять отраслью, а государственная СК — наравне с коммерческими заниматься страхованием.

По сути, предлагается установить баланс сил между государственной СК и коммерческими компаниями. Дескать, страховая отрасль в условиях кризиса переживает не лучшие времена, и довериться ей полностью было бы рискованно. С другой стороны, проведение реформы в таком виде приведет к появлению дополнительного налога на работодателя. Между тем многие работодатели сейчас отказываются от программ добровольного медицинского страхования, а введение ОМС может стать непосильным для ряда предприятий.

«Большинство предприятий просят оставить затраты по программам медстрахования на уровне 2008 г. Из 150 наших стратегических клиентов только три компании отказались развивать медицинское страхование. Но мы вынуждены повысить стоимость, так как медикаменты и услуги выросли в цене»,— заявила Леся Титова, директор по медицинскому страхованию СК «Нова».

По мнению Елены Машаро, вице-президента СК «АСКА», необходимо сначала разработать стандарты лечения, провести реформу медицинской отрасли. «Медицинским страхованием занимаются специализированные компании. Медстрахование имеет актуарные и другие особенности. Медстрахование — не приоритет в условиях кризиса. Надо снижать налоговое бремя на работодателя. Некоторые предприятия не могут покупать даже «автогражданку», потому вводить еще один обязательный вид не время»,— отметила она.

В ассоциации «Страховой бизнес» рассказали, что проект является компромиссом между созданием государственной СК и работой только коммерческих страховщиков. «До кризиса мы отстаивали позиции о приоритете работы СК, сейчас ее отстаивать неразумно. Другое дело, нужно ли в условиях кризиса вообще вводить обязательное медстрахование, ведь оно требует большого привлечения денег, а бизнес в условиях кризиса этого не выдержит»,— рассказали в ассоциации.

Но шансы на принятие законопроекта и скорый запуск реформы невелики. Минздрав в условиях кризиса, похоже, отказался от форсированного введения ОМС, оставив его до лучших времен.

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