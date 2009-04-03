В Украине из-за кризиса резко возросло число абортов и упала рождаемость

Решая, оставлять ли ребенка, украинки в пошатнувшихся экономических условиях все чаще склоняются к аборту. Наметившийся в прошлом году в Украине беби-бум снесла волна экономического кризиса. В считаные месяцы страну накрыла эпидемия абортов, и рождаемость пошла на убыль.

Кризис заставляет решиться на аборт все больше соотечественниц. За последние три месяца спрос на препараты, с помощью которых можно вызвать медикаментозный аборт, вырос на 10-15%, рассказали Корреспонденту в киевских аптеках. Врачи частных клиник признают, что количество преждевременных прерываний беременности идет в гору, и ожидают еще большего роста.

Даже в интернет-поисковике Яndex Слово "аборт" забивали с начала года в десять раз чаще, чем за аналогичный период 2008-го, отмечает издание.

Однако официальная статистика пока ни подтверждает, ни опровергает рост абортов в стране. Данных по кризисным месяцам Минздрав не дает. "За этот показатель врачей [их руководители] наказывают - мол, те не ведут профилактическую работу, - объясняет Светлана Жук, главный акушер-гинеколог Государственного управления здравоохранения Киева. - Поэтому медработники не дают правдивых данных".

Известно, по крайней мере, что ежегодно от нежеланной беременности по статистике избавляются более 200 тыс. украинок. По данным общественной организации по борьбе с абортами Доля, реальная цифра в пять раз больше, а на одного новорожденного в Украине приходится как минимум одно прерывание беременности.

Хотя за последние десять лет количество абортов в Украине сократилось втрое, эту положительную тенденцию кризис разворачивает вспять. Валерий Зукин, директор репродуктивной медицинской клиники Надія, ожидает в течение этого года роста числа абортов на 20-30%.

Рассчитывать в ближайшие годы на увеличение рождаемости тоже не стоит. В 2008-м в Украине появились на свет 510 тыс. младенцев - абсолютный рекорд за годы независимости, а в некоторых регионах (Ривненской, Ивано-Франковской областях и Киеве) рождаемость даже превысила смертность. Теперь эта тенденция рискует захлебнуться.

Профессор Федор Дахно, директор Института репродуктивной медицины и отец первого украинского ребенка из пробирки, не скрывает, что из-за кризиса количество пациентов, готовых с его помощью преодолеть бесплодие, уменьшилось. Правда, цифр не называет, ограничиваясь обтекаемой отговоркой: "Конечно же, экономические условия создают благоприятные условия в демографическом вопросе".

Дахно называет аборты преступлением, но причину роста их числа ищет не столько в экономических проблемах, сколько в нерадивом отношении женщин к собственному здоровью.

"Кризисом удобно прикрываться, чтобы себя оправдать. Разве нельзя купить презерватив или использовать народные методы контрацепции?".

korrespondent.net