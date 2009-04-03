В косметике для младенцев выявили опасные химикаты

Многие косметические продукты по уходу за младенцами содержат химические вещества формальдегид и 1,4-диоксан, оба из которых связаны с риском рака кожи. Тем не менее эти химикаты не включены в анонсируемый состав компонентов товаров для детей и не перечислены на этикетках многочисленных пузырьков и флаконов с шампунями и гигиеническими средствами для ванны, говорят эксперты.

Формальдегид и диоксан считаются загрязняющими химикатами, которые не намеренно добавляются в косметику и средства парфюмерии, но являются побочными продуктами при их производстве. Химикаты способны нарушить функции развивающейся эндокринной системы, клеточные функции и привести к раку, диабету, задержкам развития и сердечно-сосудистым проблемам у детей.

Учёные Personal Care Products Council обнаружили, что почти две трети из 28 продуктов для купания маленьких детей от известных производителей содержат опасные химические вещества; формальдегид был найден в 82% протестированных товаров. Ни на одной этикетке из всех анализируемых косметических продуктов не было указано присутствие этих веществ. Так как без специального лабораторного исследования вещества обнаружить не удастся, врачи рекомендуют родителям просто выбирать те средства, которые в целом имеют меньшее количество ингредиентов.

Американские медики независимой лаборатории Аналитических наук в Петуламе намерены добиться изменений в правилах продажи такой продукции и потребовать от компаний-производителей перечислять на упаковке продаваемых средств для малышей все компоненты.

ami-tass.ru