Спокойная музыка оздоравливает сосуды

Прослушивание любимой спокойной музыки не только радует слух, но и полезно для сердца и сосудов.

Специалисты в результате эксперимента выяснили, что эндотелий (слой клеток, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов) реагирует на эмоции. Именно эндотелий играет важную роль в регуляции кровотока, свертываемости и густоты крови, от его состояния во многом зависит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показали, что у испытуемых, слушавших веселую и спокойную музыку, сосуды расширялись в 4 раза активнее, чем у тех, кто слушал тревожную или слишком громкую.

domashnyochag.ru