Поможет ли реформированию украинской медицины зарубежный опыт?

В последнее время дискуссия в украинском обществе вокруг возможности внедрения в Украине так называемой «платной медицины» достигла широкого общественного резонанса. Мы перед собой и перед обществом должны признать – в Украине де-факто уже давно существует платная медицинская помощь, хотя де-юре она является не совсем законной. Как же цивилизованно решают этот вопрос в мире?

Универсальной модели или формулы введения медицинского страхования и соответственно, платных медицинских услуг не существует. Каждая страна адаптирует эти механизмы к собственным реалиям, – рассказывает в эксклюзивном комментарии для УБР президент Всеукраинского врачебного общества, председатель Общественного совета МОЗ Украины Олег Мусий.

Так в США финансирование здравоохранения базируется почти исключительно на платной основе, которая реализуется через медицинское страхование или непосредственную оплату гражданами за оказанную медицинскую помощь. Страховая медицина в США значительно отличается от западноевропейской. В США отсутствует единая национальная система медицинского страхования. 75% работающего населения США страхуют их работодатели в частных страховых компаниях. Пропорция страховых взносов в целом по стране такова: 40% - государство, 40% - работодатели и 20% - граждане. Так как Конституция США не предусматривает государственного обеспечения медицинской помощью всех граждан, кроме социально незащищенных слоев населения, поэтому определенная часть населения, чьи доходы ниже черты бедности (пенсионеры, бедняки, инвалиды), обслуживаемые по государственным программам медицинского страхования «Медикер» и «Медикейд». В связи с высокой стоимостью медицинской страховки и относительной добровольностю медицинского страхования в США, незастрахованными и соответственно незащищенными остаются около 17% населения страны, которые, в случае необходимости обращения к врачу, должны платить за оказанную медицинскую помощь из собственного кармана, а это часто может составлять годовой и больше доход гражданина.

В Германии действует принцип обязательного медицинского страхования, но предусмотрена возможность выхода определенной категории населения из государственной системы и ее участие в частном страховании при условии контроля государства за его качеством.

В Великобритании, родине рыночных отношений, было открыто признано неспособность рынка решить фундаментальные вопросы здравоохранения и введено планирование здравоохранения. Здесь на бюджетное финансирование здравоохранения приходится до 85%, и лишь 15% медицинских услуг частные лица оплачивают сами (преимущественно зажиточный слой общества). Наряду с тем, что все население застраховано государством, в случаях, когда государственная система не устраивает граждан, с целью улучшения обслуживания, они имеют возможность принять участие в частном страховании. Британские политики пришли к выводу, что рыночные механизмы не способны обеспечить рациональную предложение и спрос на медицинские услуги. Парадоксально, но в сфере медицинских услуг избыточность предложений лишь порождает дополнительный спрос. С 1911 года в Англии существовала система страхования здоровья рабочих, которая охватывала около трети населения. У этой системы была одна особенность. Оплата труда врачей общей практики осуществлялась по принципу капитации ("per capita"), т.е. "за душу". При таком методе оплаты бюджет одного врача общей практики зависит прежде всего от количества зарегистрированных на постоянной основе потенциальных пациентов. Основной принцип подушного финансирования - деньги следуют за пациентом, пациенты имеют возможность регулировать спрос по законам свободного рынка, поскольку могут свободно выбирать врача. Сегодня в Великобритании сумма, которую получает врач общей практики за год, зависит от количества постоянно зарегистрированных пациентов, от их пола, возраста и социального статуса. Относительно отдельных категорий граждан – людей преклонного возраста, детей до 4 лет, женщин репродуктивного возраста, малообеспеченных – установлены более высокие "подушные" выплаты. Бюджет предусматривает также средства на так называемую домашнюю реабилитацию, что позволяет как можно раньше выписать больного из стационара и вынуждает врача наиболее эффективно использовать ресурсы и активно вести профилактическую деятельность. Английская система оказания медицинской помощи, так называемая Система Бевериджа, предусматривает всестороннюю, общую, безвозмездную со стороны пациента, деятельность здравоохранения. Но при этом появились неожиданные трудности как в виде чрезмерного использования ресурсов пациентами, так и избыточных назначений со стороны врачей. В течение десяти лет расходы на здравоохранение в Великобритании увеличились в несколько раз. С учетом этого были введены регуляторные меры, например, пациент оплачивал часть стоимости лечения, которое снизило число обращений к врачам. Начала функционировать система защиты прав пациента и врача, что дало возможность достаточно успешно сбалансировать ситуацию.

Такую же систему сооплаты со стороны пациента, при наличии медицинской страховки, во время его обращения за медицинской помощью, ввело подавляющее большинство стран со страховой и бюджетной медициной. С одной стороны сооплата является механизмом, который уменьшает количество необоснованных обращений к врачу, а с другой, часто ложится непомерным бременем на пациента.

В связи с этим во многих странах существует так называемый «лист ожидания» или проще говоря очередь при предоставлении медицинских услуг. Например пациент, который имеет медицинское страховое обеспечение, безвозмездно может ожидать приема к узкому врачу-специалисту или на высокотехнологическое обследование несколько месяцев, но в случае дополнительной оплаты за эту услугу из собственного кармана или через дополнительное добровольное медицинское страхование консультация или обследование могут быть проведены без очереди ожидания.

В Японии страховая медицина построена по территориальному принципу и охватывает мелких собственников, членов их семей, инвалидов и безработных. Услуги этим категориям граждан на 70-90% оплачивает государство. Медикаменты, услуги частной медсестры, пребывание в отдельной палате оплачивает сам пациент. Стоимость лечения строго контролируется специально созданной системой врачей-консультантов, органами социального обеспечения и Министерства здравоохранения Японии. Страховые средства поступают от предприятий, государства и самих застрахованных. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается с четвертого дня заболевания в сумме 60% от заработка. Основная направленность системы здравоохранения Японии – это профилактика заболеваний, может поэтому именно Япония стоит на первом месте в мире по продолжительности жизни граждан.

В Аргентине существует две формы медицины - государственная и платная. Государственная медицина обеспечивает бесплатное обслуживание в госпиталях по минимальным стандартам. Согласно закону, частные врачи обязаны работать один день в неделю в государственном госпитале, поэтому обслуживание достаточно квалифицированное. Платная медицина гарантирует то, чего может не быть в бесплатному госпитале: отсутствие очередей, наличие всех специалистов, скидок на лекарства, современные оборудование, служба скорой помощи, возможность вызова врача на дом, т.е. полный и качественный спектр услуг. Если человек работает по контракту с ее зарплаты удерживается 2% в фонд медицинского страхования. Можно купить медицинскую страховку, как на одного человека, так и на всю семью. Стоимость медицинского полиса – от 120 долларов в месяц на семью из 3 человек.

Несмотря на принцип обязательного медицинского страхования во Франции государственная система не обеспечивает полного возмещения стоимости лечения, которое побуждает население участвовать в частном страховании или платить врачу средства за медицинскую помощь непосредственно. Интересной представляется система возврата средств за назначенные медикаменты, которые достигают от 30% до 100% в зависимости от класса медикаментов, вида и уровня оказания медицинской помощи.

В Израиле и Швейцарии преобладает добровольное страхование здоровья, а обязательное существует лишь в отношении лиц отдельных профессий.

Система здравоохранения Канады в основном опирается на врачей первичного медицинского ухода, которые составляют 51% от всех врачей-практиков. Они являются промежуточным звеном между пациентом и врачами-специалистами и клиникой, контролируя диагностические обследования и отпуск лекарств по рецептам. Кроме общегосударственной системы медицинского страхования, провинции и территории также обеспечивают медицинским обслуживанием ту часть населения, которой нужны дополнительные медицинские услуги, - пожилых людей, детей и безработных. Это и бесплатные лекарства, и стоматологическая помощь, услуги окулиста, протезирование и инвалидные коляски.

Медицинское страхование в Канаде является системой сберегательных счетов, когда все средства принадлежат рабочему и неизрасходованные на лечение остатки накопительно переходят из года в год. Это позволяет капитализироваться средствам рынка медицинских услуг, а с другой стороны, эта система сразу привлекает внимание потребителей медицинских услуг, предоставляя им уверенность в том, что эти отчисления навсегда остаются их собственностью. Однако и здесь есть один недостаток - отдельному индивидууму может потребоваться очень дорогое лечение и его накопительного счета просто не хватит. Тем временем государство начало осуществлять дополнительные страховые платежи на случай экстратрат от полного до частичного покрытия, в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. С другой стороны, эта модель страхования считается экономной, поскольку заинтересованное участие пациента и устраняет излишние расходы.

На сегодня именно Канадская система здравоохранения считается одной из лучших в мире, где именно пациент и его средства в смысле «платной медицины» являются наиболее защищенными.

Заслуживает внимания также и опыт оплаты медицинских услуг и оказания медицинской помощи в такой стране как Бельгия, где пациент всю сумму платит непосредственно врачу, а затем страховой фонд (Больничная касса) возвращает ему потраченные средства. В зависимости от вида оказания медицинских услуг и болезни и к какому уровню оказания медицинской помощи обратился больной эти средства возвращаются или полностью, или частично. Также заслуживает внимания система выплаты гражданам бонусов за здоровье, когда человек который не обращается за медицинской помощью определенное время и ведет здоровый образ жизни получает за это деньги.

Итак подытоживая вышесказанное, приходится констатировать, что универсальной, наилучшей системы предоставления медицинской помощи и оплаты за них в мире не существует. Каждая страна выбирает свой путь самостоятельно.

Хочется надеяться, что Украина, при внедрении страховой медицины, новой системы предоставления медицинской помощи, введении платной медицины и системы оплаты за предоставленные услуги позаимствует именно положительный мировой опыт и учтет те ошибки, через которые прошли другие страны, а не будет изобретать собственный велосипед, как всегда, почему-то, с квадратными или треугольными колесами.

ubr.ua