Как не подхватить в бассейне инфекцию

В бассейн допускают только при наличии заключения о состоянии здоровья. Но никаких гарантий эти справки не дают. Многие обращаются за ними не в государственные поликлиники, а в частные медицинские центры, где за определенную плату вам за пять минут выпишут все что угодно, без всякого осмотра и тем более анализов. Вы можете считать себя здоровым и не обращать внимания на симптомы инфекционного заболевания, поселившегося в вашем организме.

Воду в бассейне регулярно спускают и хлорируют, его моют. Но, если это общественный водоем, туда регулярно приходят самые разные люди. И, поскольку купаемся мы без верхней одежды, всяческим инфекциям, на первый взгляд, легко добраться до нашего тела.

Одна из распространенных страшилок о бассейне связана с тем, что там можно заразиться бытовым сифилисом и другими заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

Медики утверждают, то на самом деле вероятность подхватить подобную инфекцию именно в бассейне, а не при половом акте, не так уж велика – разве что вы будете заниматься сексом прямо в бассейне и без использования презерватива. Подавляющее большинство возбудителей ЗППП не могут распространяться на воздухе или в хлорированной воде бассейна. Кроме того, их концентрация вне организма очень мала.

Еще одна подобного рода страшилка - грибок, как в просторечии называется заболевание микоз. Его возбудитель – микоплазма - опасен тем, что способен проникать через кожные клетки. Грибок – очень неприятный недуг. На пораженной коже (как правило, на ногах) появляется сыпь в виде пузырьков, ногти меняют цвет, часто желтеют, на них появляются белые полосы, они уплотняются и выглядят очень неэстетично.

Но дело не только во внешнем виде. Грибок вызывает кожный зуд и, поскольку поражает лимфатическую систему, у больных слабеет иммунитет, что ведет к различным формам аллергий. Микоз требует длительного лечения, и он коварен: под воздействием специальных мазей и других средств наружного применения может на время затихнуть, а потом вспыхнуть вновь.

Грибок попадает в организм при приеме антибиотиков, если одновременно пациент не принимает антигрибковых препаратов, а также бытовым путем – при соприкосновении с кожей или вещами больного человека. Чтобы не принести с собой из бассейна таких «приятелей», следует помнить о соблюдении правил безопасности.

1. Не посещайте бассейн, если вы больны хотя бы легкой простудой. Ваш иммунитет ослаблен, и к вам может легко пристать любая инфекция.

2. Женщинам не рекомендуется плавать в бассейне во время месячных. Во-первых, может усилиться кровотечение, во-вторых, в этот период женский организм особенно уязвим для всяческих инфекций.

3. Не следует пользоваться чужими вещами, к примеру, полотенцами или тапочками, даже если свои вы потеряли или по какой-то причине оставили дома. Никому не давайте и собственных вещей. Именно таким путем чаще всего передается инфекция.

4. Для защиты от грибка надо до и после посещения бассейна обрабатывать стопы ног противогрибковой мазью. Дома обязательно меняйте носки, раз в неделю покрывайте ногти на ногах противогрибковым лаком. Не забывайте в бассейн брать с собой пластиковые тапки или шлепанцы.

5. Находясь в бассейне, старайтесь по возможности избежать соприкосновений с другими купальщиками, особенно с незнакомыми – они могут быть чем-нибудь больны. Лучше посещать бассейн в дневное время, когда там меньше народу.

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