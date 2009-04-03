Недоношенным детям сложнее учиться в школе

Дети, родившиеся преждевременно, подвергаются высокому риску трудностей обучения в школе, особенно в 11-летнем возрасте. Исследование Университета Ноттингема, Университетского колледжа Лондона и Университета Уорика /Великобритания/ показало, что почти две трети недоношенных детей крайне нуждаются в дополнительной поддержке в учёбе. К недоношенным детям относятся младенцы, появившиеся на свет раньше 26 недель беременности.

В обзоре участвовало 307 детей, родившихся раньше положенного срока. Оказалось, что такие дети имеют значительно более низкие оценки по математике и худшие навыки чтения. Кроме того, недоношенные мальчики имеют серьёзные проблемы умственного развития чаще девочек.

В целом, чуть менее половины крайне преждевременно родившихся детей развивают хронические физические недостатки, такие, как церебральный паралич и нарушение зрения или слуха. Однако недоношенные дети имеют высокую вероятность познавательной дисфункции и дефицита, необходимых для успешного обучения умственных способностей, отмечают педиатры. Было зафиксировано, что 44% таких детей хуже успевают по учебной программе математики и чтения, а половина детей имеют успеваемость ниже средних показателей, допустимых для их возраста. Недоношенные дети в 13 раз чаще испытывают потребности в дополнительной помощи в учёбе и в 77 раз чаще вынуждены повторять минимум образовательной программы в 11 лет.

ami-tass.ru