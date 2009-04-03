Как очистить организм с помощью свеклы

Каждый из нас должен питаться соответственно индивидуальной системы, такой же должна быть и система похудения. Все мы наслышаны о полезных свойствах свеклы, именно в ней сосредоточено самое лучшее для работы сердечной системы и поддержания кислотно-щелочного баланса крови сочетание кальция и калия, хотя и это еще не все.

Среди всех овощей свекла занимает одно из ведущих мест по содержанию йода, что является немаловажным фактором для тех, кто страдает заболеваниями щитовидной железы, также в ней можно найти массу других полезных элементов, в которых так нуждается наш организм.

Не так давно медикам удалось обнаружить, что свежий свекольныйьсок оказывает влияние на обмен молочной кислоты, тем самым, препятствуя образованию и развитию злокачественных клеток, а это значит, что употреблять свеклу полезно каждому и в любом возрасте.

Если же вам очень хочется похудеть, то вам следует помнить о том, что в свекле содержится такое вещество, как бетаин, которое усиливает дыхательный процесс в клетке и улучшает обмен веществ. Что же касается клетчатки, то она усиливает моторику желудка и кишечника.

Тем более, что ни один из овощей не способен дать нам так много и не требовать от нас так мало, как этот корнеплод, ему равных просто нет. Если вы хотите устроить чистку своему организму, то вам следует устроить ему капитальное "чистилище", сделать которое можно при помощи свеклы в течение одного-двух дней, то есть применить монодиету.

Сколько же свеклы следует употребить за это время? Вначале вам следует знать, что овощ должен быть обязательно отварным и его количество не должно превышать пары килограммов в сутки, которые следует разбить на шесть-семь приемов.

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