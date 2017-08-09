В Украине принята стратегия реформирования институционального ухода и воспитания детей

Кабинет министров Украины принял Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы и план мероприятий по реализации ее первого этапа.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято сегодня во время заседания правительства.

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что на сегодня в Украине функционирует 751 заведение институционального ухода детей, из которых: 39 заведений принадлежат к сфере управления Министерства здравоохранения Украины, 132 учреждения (дома-интернаты, центры социально-психологической реабилитации детей, приюты для детей) относятся к сфере управления Министерства социальной политики Украины; 580 заведений разных типов относятся к сфере управления Министерства образования и науки Украины.

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Кроме того, в Украине существуют заведения институционального ухода за детьми, образованные общественными объединениями.

По его словам, целью стратегии является изменение системы институционального ухода и воспитания детей на систему, которая обеспечивает уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде.

Он отметил, что этот путь планируется преодолеть за 10 лет.