На заседании правительства вновь поговорили о создании сети кардиоцентров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает необходимость полного запуска работы 13 кардиоцентров в 11 областях до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании правительства.

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«Что касается кардиоцентров - важное дело. Надо ускорить введение. Что нужно от меня, говорите, но я бы хотел, чтобы у нас до конца года все центры заработали на полную мощность», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Гройсман ранее заявлял о планах развивать систему кардиоцентров по всей стране.

«Мы вводим систему бесплатных лекарств ... мы будем развивать систему кардиоцентров по всей стране - для того, чтобы спасать жизни украинских граждан», - сказал он.

Министерство здравоохранения планировало в 2017 году закупить через международные организации за средства госбюджета не менее 10,4 тыс. стентов для лечения пациентов с острым коронарным синдромом производства компаний Boston Scientific (США) и Balton (Франция, Польша) стоимостью от 80 до 150 долл. за штуку.

По состоянию на 19 июля было закуплено 20 тыс. стентов. По совам замминистра здравоохранения Александра Линчевского, в Украине ежегодно случается около 40 тыс. инфарктов, из них в около 20 тыс. случаев необходимо ангиография и стентирование.

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«Наша конечная цель - Украина покрывается сетью учреждений, где осуществляется ангиография и стентирование. Где за короткое время может быть осуществлено восстановление проходимости сердечного сосуда и сохранена деятельность сердечной мышцы. Мы создаем сеть заведений, закупаем стенты и расходные материалы», - сказал он.

Чиновник заверил, что расходные материалы распределяться таким образом, что пациентам с инфарктом неотложная медицинская помощь будет предоставляться бесплатно.