Шоколад – лучшее лекарство от кашля

Шоколад содержит вещество, обладающее даже более выраженным противокашлевым эффектом, чем классические препараты от кашля.

Это вещество – теобромин. Кроме того, у теобромина было выявлено еще одно положительное свойство: в отличие от других противокашлевых препаратов, он практически не влияет на сердечно-сосудистую или нервную систему. Правда, большинство сортов шоколада и шоколадных конфет содержат лишь малое количество какао-бобов, зато много сахара, жиров и искусственных добавок. Полезными свойствами обладают либо какао-порошок, полученный путем минимальной обработки бобов, либо темный или горький шоколад с содержанием какао не менее 70–75%.

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