Минздрав определит, какие горные районы Украины имеют проблемы с оказанием медицинской помощи

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру регионального развития и ЖКХ Геннадию Зубко совместно с Министерствами финансов, образования и здравоохранения определить, горные и высокогорные районы нуждаются в поддержке, в частности в отношении образования и здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании правительства.

"Я подчеркивал неоднократно, что в горной и высокогорной местности мы должны совсем по-другому, я бы сказал, сильнее поддерживать инфраструктуру. То есть, вопрос доступа к качественному образованию и здравоохранению - вопрос номер один, но там, где мы понимаем, что в высокогорных районах - там совсем другая доступность, другая инфраструктура ... Нам нужно больше денег туда инвестировать", - сказал премьер.

По его словам, необходимо перераспределить ресурсы и поддерживать горные районы для финансирования и образования, и здравоохранения.

Гройсман поручил Зубко вместе с Минфином, Минобразования, Минздравом определить, какие горные и высокогорные территориальные общины имеют проблемы, дать информацию министерствам, обобщить и вынести на заседание правительства, чтобы осуществить такое перераспределение.