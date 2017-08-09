В Украине ежегодно туберкулезом заражаются около 500 медиков

В Украине ежегодно в 400-500 медиков диагностируют туберкулез.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, риск заболеть для работников противотуберкулезных учреждений в 12 раз выше, чем для остального населения.

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В то же время, значительному риску подвергаются пациенты и медперсонал лечебных учреждений, которые не специализируются на лечении туберкулеза.

В Минздраве рекомендуют медикам быть очень осмотрительными, если на прием пришел человек с активной формой туберкулеза.

Медик может легко заразиться, вдохнув капельки мокроты с туберкулезными бактериями, которые попадают в воздух, когда человек кашляет или чихает.

Беспокойство должны вызывать такие симптомы пациента: кашель в течение двух или более недель, кровь в мокроте; жалобы на потерю аппетита или веса, чрезмерную утомляемость; лихорадка и ночное потоотделение; боль в груди.

Такой пациент должен быть отделен от других посетителей, чтобы не подвергать и их опасности.

По возможности, в поликлинике больного надо отвести в отдельный кабинет, а в больнице - в отдельную палату. Предложите пациенту, который кашляет, надеть хирургическую маску.

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"Если такой возможности нет, попросите его прикрывать рот рукой, носовым платком или салфеткой при кашле или чиханьи. Между врачом и пациентом должно быть расстояние до 2 м. Кабинет врача необходимо чаще проветривать, при этом двери должны быть закрыты. Если вы разговариваете на улице с человеком, который кашляет, станьте спиной к ветру", - отметили в ведомстве.

Наибольшую опасность заразиться туберкулезом представляют пациенты, которым диагноз еще не установлен или они еще не начали лечиться.

Уже через 2-3 недели после начала лечения больной туберкулезом прекращает распространять инфекцию. Люди, которые прошли полный курс лечения в прошлом, представляют не большую угрозу, чем человек, который никогда в жизни не болел туберкулезом.