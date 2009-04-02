64 китайца заразились гепатитом С после переливания крови

По меньшей мере 64 человека были заражены гепатитом С во время процедуры переливания крови в одной из больниц на юге Китая, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей медучреждения.

Инцидент произошел в одной из больниц провинции Гуйчжоу. Администрацией больницы было установлено, что инфицированная кровь закуплена одного из доноров, который сдал почти 20 литров крови в период с 1998 по 2002 год.

Администрация больницы выявила источник инфекции после того, как у одной из пациенток, получивших донорскую кровь во время процедуры кесарева сечения, был обнаружен вирус гепатита С. У 64 человек, ставших реципиентами зараженной крови в 2001 и 2002 годах, развилась та же инфекция. Для компенсации пострадавшим было выделено около 238 тысяч долларов.

Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», бывший руководитель больницы подозревается в незаконной покупке и использовании донорской крови. По словам представителей медицинского учреждения, распространению инфекции способствовал ненадлежащий контроль качества собираемой крови.

Газеты China Daily сообщает со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Китая об аналогичных случаях инфицирования. Главы двух больниц в провинции Шаньси лишились своих постов, после того, как 20 человек, проходивших процедуру диализа, были заражены гепатитом С.

По данным Министерства здравоохранения Китая, в прошлом году в стране были выявлены сотни случаев незаконной продажи крови, около 5000 станций переливания были закрыты.

medportal.ru