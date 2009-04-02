Наркозависимость и клептоманию лечат одним лекарством

Исследователи из Университета Миннесоты (США) выяснили, что налтрексон (препарат, используемый для лечения пристрастия к алкоголю и наркотикам) помогает при лечении клептомании — болезненного пристрастия к воровству.

Отчет о работе, проведенной в отделении психиатрии Медицинской школы Университета Миннесоты (США), опубликован в «Journal of Biological Psychiatry». В исследовании участвовали 25 человек в возрасте от 17 до 75 лет, которые страдали клептоманией и занимались воровством как минимум час в неделю. Часть из них получала налтрексон в дозах от 50 до 150 миллиграмм в день, другая часть получала плацебо.

По результатам исследования у людей, получавших препарат, наблюдалось значительное снижение стремления к воровству, по сравнению с теми, кто получал плацебо. Руководитель исследования профессор Джон Грант (Jon Grant) отметил, что налтрексон не является панацеей при клептомании. Он рекомендовал использовать препарат совместно с психотерапевтическим лечением.

По данным одного из исследований, в котором приняли участие 43 тысячи взрослых американцев, более 11 процентов из них в течение жизни совершали кражи в магазинах. Однако не известно, сколько из них в действительности страдают болезненным пристрастием к воровству.

medportal.ru