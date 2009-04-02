Французские ученые впервые генетически изменили группу крови

В лаборатории в Марселе в результате сложного и дорогостоящего эксперимена ученым удалось изменить свойства крови, введя в нее гены из крови другой группы.

Специалисты надеются, что в будущем это открытие поможет создавать редкие группы крови из более распространeнных. Новая методика позволит не только решить проблему нехватки донорской крови нужной группы, но и успешно бороться с такими серьeзными заболеваниями как рак.

Авторы открытия намерены продолжать тщательные и всесторонние исследования, необходимые прежде, чем уникальная технология получит повсеместное распространение.

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