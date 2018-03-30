В школьный буфет — ни ногой!

Минздрав, заботясь о здоровье подрастающего поколения, пару лет тому назад запретил продавать в школьных буфетах продукты, содержащие различные синтетические ингредиенты. Под «удар» попали чипсы, соленые орешки, сухарики, кока-кола и другие излюбленные детские лакомства. Но, как оказалось, запрет этот наши школы просто игнорируют: мы — при помощи «Укрметртестстандарта» — удостоверились в этом лично. Согласившись провести исследования, специалисты лаборатории попросили принести с собой «подопытные» продукты. Прошу соседскую девчушку купить в школьном буфете то, что ей нравится больше всего: кто, как не сам ребенок, сделает максимально точный выбор?! Уже на следующий день в моих руках были напиток Capri-Sonne, «романтичные» вафли «Штучка», выходец из советского прошлого «Артек», шоколадно-вафельный батончик «Скейт» и разрекламированные «говорливые» конфеты M&Ms. Пакет с этими вкусностями я и вручила специалистам госпредприятия «Укрметртестстандарт» для оценки их качества.

Молекулы-уроды

Лаборатория, где проверяют в том числе и качество продуктов питания, входит в Научно-исследовательский центр испытаний продукции, который возглавляет Владимир Семенович. Он и забрал у меня «джентльменский набор школьника». Разложив на столе вкусности, эксперт взял красочную упаковку драже М&Ms, долго вертел ее в руках… «Не знаю, как эти конфеты вообще можно продавать в школьном буфете, — сразу же огорошил он. — Тут исследовать ничего не нужно: производитель честно указал, что в состав продукта входит — ни много ни мало! — семь синтетических красителей. А их вообще не должно быть! Иногда достаточно внимательно прочесть состав продукта, чтобы обнаружить опасные добавки. Да и разве не видно, что здесь что-то не так? Слишком уж яркие эти конфеты!» Им, равно как и разнообразным батончикам «Баунти», «Твикс» и другим, убежден Владимир Семенович, в школьные буфеты дорога должна быть закрыта. Как надо закрыть ее в детское питание продуктам, содержащим различные красители, подсластители, ароматизаторы, трансизомеры ненасыщенных жирных кислот. Ведь это жиры с измененными молекулами — такими себе молекулами-уродами.

О «полезности» всех этих чудо-добавок не приходится и говорить. Департамент политики и экономики исследований Европейского парламента неустанно доказывает их вред. Последние данные этой организации свидетельствуют: ежедневное употребление всего лишь 5 г трансизомеров увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний почти на 30%! Они также могут провоцировать ожирение, диабет, неврологические заболевания, способны вызывать нарушения зрения, болезни печени. А впоследствии, считают европейские эксперты, даже могут спровоцировать развитие раковых болезней. К таким выводам они пришли после проведения масштабного исследования. В нем принимало участие порядка 150 тысяч детей, за которыми наблюдали достаточно длительный период времени — от 6 до 14 лет. Так что достоверность полученных результатов сомнений не вызывает.

Опасная «Штучка» Батончики и напиток, которые составили компанию драже, проверяли уже не только визуально (тут отклонений не нашли), но и лабораторными методами. Результат оказался нормальным: злосчастной добавки Е211 (бензоат натрия), которую производители любят добавлять для придания насыщенности вкуса практически всюду, в составе Capri-Sonne не нашли. Так что наши дети могут пить его спокойно — вреда не будет. Чего не скажешь о вафлях «Артек» — любимом лакомстве советских пионеров, изготовленном на отечественной кондитерской фабрике. В научно-исследовательском центре испытаний заверили, что на 3% они состоят из трансизомеров, а в хрустящем батончике с романтическим названием «Штучка» таких уродцев аж 9%.

Правда, это показалось «цветочками», когда специалисты получили результаты исследования батончика «Скейт» (производитель «Конти»): в нем трансизомеров олеиновой кислоты — 31%! «Очень плохо, что в продуктах, которые продаются в школьных буфетах, содержание трансизомеров не нормируется. Мы неустанно говорим, что так продолжаться не может, но нас, к сожалению, никто не слышит», — жалуется Владимир Семенович. А ведь в большинстве европейских стран четко установлены предельно допустимые нормы содержания этих веществ в пищевых продуктах. В Дании, к примеру, в растительных маслах и жирах они не должны превышать 2%. В Украине подобная норма есть для спредов и маргаринов (не больше 8%), а также для жиров, используемых в молочной промышленности (до 15%). Поскольку других ограничений нет, количество трансизомеров в продуктах регламентируется уровнем жадности производителей. А они и рады стараться: ведь чем натуральнее продукт, тем дороже технология его производства. Тем более, что потребитель, родимый, в своем большинстве привык покупать, что подешевле, а не качественней.

«Политика производителя проста и понятна: чем меньше трансизомеров в кондитерском жире, тем выше его цена. Желание бизнесменов заработать понятно, но хотя бы для детей можно выпускать нормальную продукцию?! Как понять людей, дающих разрешение все это продавать в школах? — недоумевает Владимир Константинович. — Там же тендеры кто-то проводит! Когда видишь такие результаты исследований, становится страшно за наше подрастающее поколение». И есть отчего: по словам Семеновича, до отмены обязательной сертификации сырья в Украину тоже завозились гидрогенизированные жиры, но тогда производитель честно указывал процент содержания трансизомеров (40, 50 и даже 60%). А вот что завозят к нам сейчас, и представить трудно. И, будьте уверены, все это легко попадает в том числе и в детские продукты питания.

Честь мундира важнее Несмотря на такую законную вседозволенность, в Украине есть юридические нормы, «беспокоящиеся» о здоровье детей. Весьма неплохой указ, утверждают эксперты, в 2006-м был издан стараниями двух министерств — здравоохранения и образования. В документе подробно расписали, что можно, а чего нельзя продавать в школьных буфетах. Вот только школьное руководство не спешит его выполнять. Равно как и не спешит сотрудничать с контролирующими органами.

«Не так давно мы решили проверить ассортимент школьных буфетов, — продолжает мой собеседник. — Наш специалист и представитель госнадзора выбрали несколько школ и лицеев и отправились к ним в гости. Хотели сделать контрольную закупку, чтобы проверить продукцию. Да не тут-то было! Их не пустили ни в один буфет! Школьное начальство мотивировало все просто: мол, хотите проверять — проверяйте! Но согласно букве закона вы должны предупредить нас о визите за 10 дней. Тогда милости просим… Но в таком случае в школах к нашему приходу тщательно «подготовятся» — и выставят на продажу лишь разрешенные безопасные продукты. А вафельки и вот такие яркие конфетки, уж будьте уверены, на время проверки уйдут «в подполье». Так что мы лишний раз убедились: для школьного начальства честь мундира вместе с дополнительными заработками куда важнее детского здоровья…»

Сами же производители, большей частью заботясь о благосостоянии собственных кошельков, активно лоббируют принятие «правильных» документов. Читая украинские законы, волей-неволей замечаешь, что писались они с мыслью о прибыли, а никак не в заботе о здоровье людей. Яркий тому пример, как по мне, Закон Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В нем указано, что все пищевые продукты (и отечественные, и импортного производства) подлежат гигиеничной оценке. Вроде бы хорошо и правильно, но есть как всегда маленькое «но». В статье-сопроводиловке Центральной госСЭС расписано, где и какие добавки могут применяться. Возьмем, к примеру, КМЦ (это обойный клей). Он состоит из бобовой (соевой, гороховой) клетчатки и карбоксилметилцеллюлозы.

«Раньше эту пищевую добавку разрешалось добавлять в деликатесные хлебобулочные изделия, десерты, супы, бульоны, соусы, — раскладывает все по полочкам Владимир Семенович. — Сегодня ее можно использовать уже и в мясо-молочной, кондитерской, рыбоперерабатывающей промышленности. А также в выпуске алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, кулинарных продуктов, мукомольной, хлебобулочной промышленности и производстве макаронных изделий, сухих пищевых смесей, приправ и пищевых добавок. Одним словом, домешивать обойный клей можно практически во все! В Европе же эту добавку можно использовать лишь в производстве молочных сливок…» Видимо, кому-то показалось, что испытанный Чернобылем «здоровый» украинский организм выдержит и съест и эту клейкую субстанцию.

Забытый вкус детства «Мы всеми силами стараемся бороться, чтобы в продуктах, предназначенных для детей, не было синтетических добавок, постоянно говорим об их вредности. Но производители — вместо того чтобы исправляться, — упрекают нас в том, что мы, не имея медицинского образования и практики, беремся ставить диагнозы. Мол, не можем судить о болезнях, вызываемых трансизомерами», — жалуется эксперт. И не удивительно, что наши дети так часто болеют!

О том же, что сладкоежки не знают настоящего вкуса любимой шоколадки «Аленушка», который при Союзе делался из какао-порошка, и вспоминать не приходится! Ведь в наше время технического прогресса шоколад обычно готовят из… кокосового молока. Самое ужасное, что практически в 80% продаваемых в магазинах продуктов есть эти «страшные» трансизомеры. Вот только почему-то они пугают всех, кроме производителей…. Неужели меню власть имущих на 100% застраховано от попадания этих синтетических сладостей?!

Компетентно

Владимир Месячный, заместитель гендиректора ГП «Укрметртестстандарт»: — Отчасти нам связывает руки законодательство, обязывая предупреждать о проверке за 10 дней. Такой нормы нет нигде — ни в той же Америке, ни в Европе: всем понятно, что за такое время любое предприятие успеет подготовиться к встрече с контролирующими органами. Вторая проблема — недостаток госфинансирования: у нас банально не хватает денег на закупку образцов для испытаний. А если закрываем эту статью, найти средства на глобальные исследования все равно не удается. Так что сам процесс проверки сводится

к визуальному исследованию. К тому же нам приходилось сталкиваться и с нечестностью лабораторий. Смотришь, вроде бы все необходимые сертификаты на продукцию у предприятия есть, а копнешь глубже – «всплывают» запрещенные синтетические добавки! А ведь

в Украине только гослабораторий около 2600. В Англии, к примеру, их всего 140, а продукция у них контролируется лучше.

Надежда Кочетова, детский эндокринолог:

— Количество детей с ожирением в последние годы сильно выросло. Это обусловлено, с одной стороны, экологией, а с другой — как раз пищевыми факторами. У детей, предрасположенных к ожирению, формировать правильные стереотипы питания надо еще с младенчества: исключая булки, мучные изделия, сладости, отдавать предпочтение овощам, фруктам, мясу, кашам. К тому же дети должны есть только натуральные продукты: ни о каких красителях и синтетических добавках не может идти и речи!

Наталья Яковлева, педиатр: — Сегодня, к сожалению, в школьных буфетах действительно продают некачественные продукты питания. Но вопрос этот не к врачам (мы только рекомендации по питанию можем давать, а родители и учителя должны их выполнять), а к позволяющим такое школьным администрациям. Сейчас также возникла проблема массового внедрения трансгенных продуктов — об отдаленных последствиях их влияния на детский организм мы можем только гадать. Но организм малыша, особенно до 3—4 лет, остро реагирует на чужеродные белки, к которым он еще не адаптирован. Восприимчивы малыши и к влиянию чужеродных генов. Отсюда особенно высокая чувствительность детей к аллергенам. А употребление генно-модифицированных продуктов увеличивает риск возникновения аллергий, пищевых отравлений, вызывает невосприимчивость к антибиотикам. Соевые продукты увеличивают и риск заболеваний щитовидной железы, а также влияют на головной мозг. Аллергия на них может вызвать многие хронические заболевания — экзему и угревую сыпь, синдром раздражения кишечника и проблемы пищеварения, хроническую усталость, головные боли и даже неврологические проблемы. Аллергическую реакцию вызывают и искусственные красители вкупе с прочими ненатуральными добавками, обладающими, к тому же, определенным токсическим воздействием на детский желудок.

Ирина Полищук

novaya.com.ua