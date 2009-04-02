Время зачатия ребёнка – и риск развития врождённых дефектов

Эксперты нашли связь между временем зачатия детей и вероятностью врождённых дефектов у ребёнка: специалисты Университета Индианы зафиксировали, что показатели дефектов развития у новорожденных в Америке самые высокие весной и летом. Предполагается, что именно в эти сезоны в поверхностных водах на территории страны содержатся концентрации пестицидов выше нормы. Шестилетний обзор включал обследование свыше 30 млн. младенцев, в результате которого была установлена сильная ассоциация между ростом числа врождённых пороков у детей, которые были зачаты в апреле-июле. В эти же месяцы зарегистрировано завышенное содержание нитратов, атразина и других пестицидов в питьевой воде. Многие из этих химических веществ подозреваются в нанесении вреда развитию эмбриона и запрещены в европейских странах, однако в США такие химикаты разрешены.

Корреляция между месяцем зачатия ребёнка и высокими показателями проблем с детским здоровьем была статистически значимая для половины из 22 категорий врождённых дефектов, в том числе синдром Дауна, расщепление позвоночника, наличие заячьей губы и косолапость, говорят педиатры.

Повышенные концентрации пестицидов и других агрохимикатов в поверхностных водах с апреля по июль совпало со значительно более высоким риском врождённых дефектов. Неблагоприятные сезонные колебания содержания в воде опасных химикатов отрицательно сказываются на детском здоровье, поэтому правительство должно обратить пристальное внимание на данную проблему, настаивают американские медики. Врождённые дефекты затрагивают приблизительно каждого третьего из ста новорожденных в США и являются одной из главных причин младенческой смертности.

АМИ-ТАСС