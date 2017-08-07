Дети участников АТО из Житомира отдохнули в Грузии

В Житомир с отдыха в Грузии вернулись 25 детей участников АТО.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, город-побратим Житомира Кутаиси полностью профинансировал проживание и питание детей, а Житомирский городской совет - дорогу.

«Дети 7 дней путешествовали по Грузии, купались, для них проводили экскурсии, они активно занимались спортом», - сказано в сообщении.