Дети участников АТО из Житомира отдохнули в Грузии
15:25, 07 августа 2017Страна
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Дети 7 дней путешествовали по Грузии, купались, для них проводили экскурсии, они активно занимались спортом.
25 детей участников АТО из Житомира отдохнули в Грузии / Фото УНИАН
В Житомир с отдыха в Грузии вернулись 25 детей участников АТО.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, город-побратим Житомира Кутаиси полностью профинансировал проживание и питание детей, а Житомирский городской совет - дорогу.
«Дети 7 дней путешествовали по Грузии, купались, для них проводили экскурсии, они активно занимались спортом», - сказано в сообщении.
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