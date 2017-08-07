В Одессе из-за жары умер участник международных соревнований

В Одессе вчера из-за жары умер участник международных соревнований «Гонка Нации», которому стало плохо во время забега. Как сообщили УНИАН в оргкомитете, в масштабном соревновании «Гонка Нации», проходившем в пригороде Одессы 4-5 августа, приняло участие около 1,1 тыс. человек.

Читайте такжеВ Одессе в военном госпитале от инфаркта скончался начальник клиники: возможно из-за жарыОтмечается, что в этом году самым большим препятствием для спортсменов стала 40-градусная жара.

Вдоль всей трассы на забегах присутствовали более 100 волонтеров и спасателей. Они приходили на помощь при первой необходимости. На месте дежурили 3 машины скорой помощи, на маршрутах были организованы пункты гидратации - предоставлено более 5 тонн питьевой воды.

«Однако одному из спортсменов стало плохо во время «Забега силы». 31-летнего жителя Одесской области Николая Димова после оказания первой помощи доставили в местную больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Причина смерти выясняется и будет известна после проведения судмедэкспертизы», - сообщили в оргкомитете.

Оргкомитет «Гонки Нации» выразил свои соболезнования родным и друзьям умершего, а также готов предоставить любую посильную помощь семье.

Справка УНИАН. Международные соревнования «Гонка Нации» включали ночной забег в 3 км с полосой препятствий в 10 преград, «Забег силы» протяженностью 5 км с 20 сложными препятствиями, «Забег воли» — 10 км с 25-ю препятствиями.

Спортсменам было необходимо проползти под колючей проволокой, взобраться по канату, перенести заполненные песком мешки, преодолеть глубокие рвы с грязью и пр.