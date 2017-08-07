В первые полгода жизни младенцу не нужна вода, даже в жару - врачи

По пользе, которую ребенок получает от грудного вскармливания, кормление грудью ничем нельзя заменить. Как отметили УНИАН в Минздраве, материнское молоко – источник питательных веществ, важных для здорового роста и развития детей и в старшем возрасте.

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Только грудное вскармливание в первые 6 месяцев. Грудное молоко имеет много преимуществ для ребенка и для матери: это и защита здоровья малыша, и нормальное питание, которое ничем нельзя заменить. Грудное молоко полностью удовлетворяет потребность ребенка в пище и жидкости до 6 месяцев. Итак, ваше молоко идеально подходит для обеспечения малыша питательными веществами, калориями и водой, а также помогает защитить его от инфекции.

Первое молоко – мощная защита от болезней. Если вы прикладываете ребенка к груди в первый час ее жизни, с первым молоком («молозивом») вы обеспечиваете ее концентрированными антителами для защиты от болезней. Поэтому смесь и вода не нужны. Вам также не стоит волноваться по поводу количества молока: столько, сколько у вас его вырабатывается, малышу достаточно.

Другие напитки не нужны. Грудное молоко содержит достаточно жидкости для ребенка. Поэтому в первые 6 месяцев ему не нужны вода, соки или чай – даже в жаркую или очень холодную погоду. Если вы даете другие напитки, ребенок будет пить меньше грудного молока и может заболеть.

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Молоко не закончится из-за стресса. Волнение и травмы не останавливают выработку молока и не влияют на него так негативно, как считают. Стресс может иметь временное влияние. Он «лечится» частым прикладыванием ребенка к груди, что увеличивает количество молока, способствует выработке гормонов, которые успокаивают и маму, и ребенка. Ребенок может быть нервным или беспокойным по разным причинам. Если это вас беспокоит, продолжайте кормить грудью и обратитесь к врачу.

Кормите столько, сколько нужно, а не «по графику». Дети способны самостоятельно регулировать количество молока, необходимое, чтобы утолить жажду и удовлетворить потребности в питательных веществах. К тому же, чем больше малыш сосет, тем больше молока вырабатывается у матери. Поэтому просто прикладывайте к груди тогда, когда ребенок требует, и позволяйте ему есть, пока не насытится. Не старайтесь придерживаться графика кормлений.

Детская молочная смесь – только по назначению медработника. Использовать молочную смесь следует только по специальным показаниям, а решение о наличии этих показаний должен принимать медицинский работник.

Начинайте прикорм после 6 месяцев, не раньше. Грудное кормление обеспечивает нормальный рост ребенка до 6 месяцев. В 6 месяцев, кроме грудного молока, в рацион малыша можно включить и другую пищу. Давайте ребенку мясо, фрукты и овощи. Не забывайте: если вы вводите прикорм до 6 месяцев, это может снизить потребление грудного молока и ребенок может заболеть. И наоборот: если вводить прикорм поздно, это также может оказать негативное влияние на здоровье малыша.

Кормите дольше, если есть возможность. Кормить грудью можно до двух лет и дольше. Материнское молоко – источник питательных веществ, важных для здорового роста и развития детей и в старшем возрасте.