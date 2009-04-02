Дезинфекция воды порождает опасные токсины

Хотя дезинфекция питьевой воды стала одним из главных достижений для общественного здравоохранения в XX веке, учёные установили, что химические вещества, используемые для очистки воды и плавательных бассейнов, вступают в реакцию с органическим материалом, дающим токсичные последствия.

Процесс очистки воды из-под крана, в бассейнах и фонтанах при помощи хлора и других видов дезинфицирующих веществ порождает класс соединений под названием побочные продукты очистки и генерирует сотни других различных соединений. Некоторые из них канцерогенны и опасны для здоровья и способны повредить геном ДНК и вызвать врождённые дефекты, предупреждают специалисты Университета Иллинойса /США/.

Эксперты собрали масштабные данные о токсичности побочных продуктов дезинфекции воды и открыли, что существуют йодсодержащие вещества: при высоких концентрациях брома и йода в воде создаются химические условия, необходимые как раз для производства вредных токсинов. Также было обнаружено, что азотсодержащие дезинфицирующие средства гораздо более токсичны, чем составы без атома азота.

Кроме того, оказалось, что хлорированная вода в общественных бассейнах может содержать в 10 раз больше побочных продуктов, чем питьевая вода. Медики полагают, что наличие циркулирующего органического материала в воде бассейнов объясняет высокую сферу действия рака мочевого пузыря и астмы у профессиональных пловцов: при частом плавании в бассейнах химикаты в большей степени проникают через кожу и дыхательные пути.

Большое беспокойство врачей вызывает воздействие токсинов на маленьких детей через воду в бассейнах, поскольку детский организм гораздо более восприимчив к ущербу ДНК. Клиницисты констатируют, что большинство общественных бассейнов имеют высокий уровень патогенных бактерий - как ни парадоксально, но именно из-за частой дезинфекции воды. В настоящее время химики работают над созданием новых технологий очистки и опреснения воды без образования побочных продуктов.

ami-tass.ru