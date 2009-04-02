Черниговщина: одобрена Программа по борьбе с туберкулезом

Черниговский городской совет одобрил Программу противодействия заболеванию туберкулезом в городе на 2009-2011 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления здравоохранения городского совета Юрий БОЙКО.

По его словам, целью этой программы является улучшение эпидемической ситуации путем снижения показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулеза, улучшения профилактики, улучшения лабораторной диагностики туберкулеза, совершенствования системы подготовки и переподготовки медицинских работников.

Ю.БОЙКО отметил, что на выполнение мероприятий программы из городского бюджета ежегодно должно выделяться 540 тыс. грн. В частности, за средства городского бюджета будут осуществляться обследования горожан и диагностика больных, в том числе раннее выявление туберкулезной инфекции у детей путем ежегодного проведения туберкулинодиагностики.

«Также значительное внимание будет уделяться информированию населения, ведь информационные кампании – один из определяющих факторов профилактики этой опасной болезни», - сказал начальник городского управления здравоохранения.

В соответствии со статистическими данными, в Чернигове каждые два дня выявляют новый случай активного туберкулеза, каждую неделю один больной умирает от этого заболевания.

В целом, на протяжении 2008 года в Чернигове активным туберкулезом заболели 189 человек (против 161 человека в 2007 году), среди них – 2 детей в возрасте до 18 лет. Заболеваемость увеличилась на 17,7% (с 54,9 до 64,6 на 100 тыс. населения), что связано с ростом заболеваемости туберкулезом как легких, так и нелегочных форм.