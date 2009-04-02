Днепропетровску передали мобильную клинику

Послы Фонда Елены Франчук «АнтиСПИД» Анна и Алина ЗАВАЛЬСКИЕ (дуэт «Алиби») передали Днепропетровскому областному центру профилактики и борьбы со СПИДом мобильную клинику стоимостью более 100 тыс. долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Клиника на колесах оборудована самой современной медицинской техникой: портативным аппаратом УЗИ, глюкометром, портативным электрокардиографом, аппаратом для выявления лактата, аппаратом для измерения давления, весами, отоофтальмоскопом, а также расходными материалами на год работы клиники.

Мобильная клиника передана Днепропетровску в рамках благотворительной программы «Создание, оснащение и поддержка работы мобильных клиник», направленной на лечение, профилактику и мониторинг состояния здоровья ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей в регионах Украины.

На протяжении 2008 года в Днепропетровской области зарегистрировано более 3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатели заболеваемости более чем вдвое превышают показатели по Украине.

На 1 января 2009 года в области количество ВИЧ-инфицированных лиц, которые находятся под диспансерным наблюдением, составляет более 15 тыс. человек, в том числе 1296 детей. Из них 1280 рождены ВИЧ-инфицированными матерями.