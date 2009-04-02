В Египте у 2-летнего мальчика выявили птичий грипп

Двухлетний мальчик госпитализирован в Египте с диагнозом "птичий грипп".

Как сообщает РИА «Новости», по словам официального представителя египетского Минздрава Абделя Рахмана ШАХИНА, опасный для человека штамм вируса H5N1 обнаружен на севере страны в провинции Бухейра.

В настоящее время мальчик проходит лечение при помощи специального препарата, его состояние оценивается врачами как стабильное.

Это уже 61-й случай заражения человека вирусом птичьего гриппа в Египте. Предыдущий был зафиксирован 27 марта в провинции Кена.