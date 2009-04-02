Чем опасны солярии?

Немецкие онкологи требуют запретить посещение соляриев несовершеннолетним Указывая на вредоносное воздействие ультрафиолетовых лучей на молодую кожу, немецкие онкологи призывают издать в Германии закон, запрещающий подросткам посещать салоны искусственного загара.

Немецкое общество помощи больным онкологическими заболеваниями (Krebshilfe) требует ввести в Германии официальный запрет на посещение соляриев несовершеннолетними.

В опубликованном отчете организации говорится, что добровольное обязательство, взятое на себя владельцами соляриев, выполняется плохо. В свое время работники салонов искусственного загара договорились ограничить доступ к соляриям подросткам.

По информации общества Krebshilfe, более 4 миллионов юных немцев регулярно посещают солярии. При этом, как подчеркивают онкологи, молодая кожа особенно восприимчива к действию ультрафиолетовых лучей. "Преждевременно подвергая ее воздействию излучения, юные модники увеличивают риск заболевания раком кожи в несколько раз", - предупреждают они.

Взрослым также стоит поостеречься

Не так уж безопасен искусственный загар и для взрослых. В докладе Krebshilfe говорится, что, регулярно посещая солярий, лица младше 35 лет вдвое увеличивают вероятность обнаружения у них онкологических заболеваний в пожилом возрасте.

По информации организации, раком кожи в Германии ежегодно заболевают 140 тысяч человек, при этом около 22 тысяч - особенно опасной его разновидностью - злокачественной меланомой. Ежегодно в стране регистрируется приблизительно 3 тысячи смертей, связанных с меланомой. (юс)

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