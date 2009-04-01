Завтра - Национальный форум по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДом

Национальный форум по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа в условиях экономического кризиса, инициирован Всеукраинской сетью людей, которые живут из ВИЧ. Участники: Владимир Литвин, председатель ВРУ, Василий Князевич, министр здравоохранения, Богдан Данилишин, министр экономики, Андреас Тамберг, руководитель портфолио Восточной Европы и Центральной Азии Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Владимир Жовтяк, председатель Координационного Совета ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ", Вильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США, Ани Лорак и другие. Начало 2 апреля в 9-30. О 11-30 брифинг для СМИ (“Украинский дом”, ул. Крещатик, 2). Телефон: (096)609-59-76 .andrushkiv@network.org.ua