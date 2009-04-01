Минздрав избавится от индийской вакцины против кори и краснухи

Оперативный штаб Министерства здравоохранения по изучению последствий проведения иммунизации против кори и краснухи подтвердил, что смерть школьника из Краматорска наступила не из-за вакцинации. Несмотря на это, неиспользованный препарат будет передан Украиной другим странам или уничтожен. Об этом говорится в заключительном отчете штаба.

В отчете подтверждается вывод предыдущих комиссий о том, что смерть подростка была вызвана "трагическим стечением обстоятельств", а не вакциной против кори и краснухи Trevisac производства компании Serum Institute of India, Ltd.

Однако, учитывая сложившееся в обществе негативное мнение об этих прививках, решено не проводить дополнительную иммунизацию против кори и краснухи с использованием препарата Trevisac, а 8 млн неиспользованных доз вакцины сроком годности до сентября этого года передать другим странам или уничтожить в Украине. Окончательное решение о том, как поступить с вакциной, так и не было принято, пишет издание.

О невозможности использования вакцины в течение 2009 года руководитель оперативного штаба Валерий Бедный уже проинформировал Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Утилизация вакцины с действующим сроком годности - исключительный случай в украинской практике, требующий внесения изменений в законодательство. Более того, утилизация вакцины, которая была передана нам ЮНИСЕФ в качестве гуманитарной помощи, негативно скажется на международном имидже Украины", - объясняют всю сложность ситуации в Минздраве.

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