«Этический кодекс врача Украины» - подан на обсуждение

Значительным событием в области медицины должно стать принятие "Этического кодекса врача Украины", проект которого был предложен к обсуждению Министром здравоохранения Украины Василием Князевичем на Коллегии МОЗ.

Он адресован представителям практической медицины: врачам и научным работникам, сфера профессиональной деятельности которых охватывает пренатальную и постнатальную жизнь и здоровье человека, его рождение и смерть. Во вступительной части Кодекса, в частности, отмечается: “Жизнь и здоровье человека – главные фундаментальные ценности. Деятельность врача направлена на их сохранение и требует от него гуманного отношения к людям, уважения к их автономии, сочувствию и соучастию, доброжелательности, благотворительности и милосердию, терпеливости, взаимодоверию, порядочности и справедливости. Врач должен помнить, что главный судья на врачебном пути – это, в первую очередь, его совесть”. Василий Князевич отметил, что настоящий документ касается быстрее моральных аспектов врачебного труда, чем профессиональных. Он обратился к собравшимся с просьбой провести широкое обсуждение этого документу - от первичного звена к руководству высших медицинских учебных заведений, и внести свои предложения.

Впервые в истории независимой Украины Кодекс, разработанный академиком НАН и АМН Украины Ю.И.Кундиевим, нашел поддержку руководства Министерства здравоохранения и начата работа в направлении воплощения его в жизнь.

moz.gov.ua