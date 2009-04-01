Преступная группа распространяла в Украине ядовитый сыр

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая изготовляла и распространяла недоброкачественный продукт – сыр. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В состав ОПГ входили трое уроженцев Армении, которые с 2008 года открыли подпольные цеха в селе Таверовка Чутовского района Полтавской области, где изготовляли и в дальнейшем реализовывали сыр «Джилли». Сбывали этот товар злоумышленники в торговых точках Полтавы, Харькова, Днепропетровска и других городов Украины.

Как установили оперативники УБОП, наряду с отсутствием каких-либо разрешений на занятие предпринимательской деятельностью, сертификатов на изготовление пищевых продуктов, при изготовлении сыра «предприниматели» использовали вредные компоненты. Согласно заключению Научно-исследовательского испытательного центра пищевой продукции ГП «Полтавский региональный научно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации», сыр «Джилли» содержит опасные для употребления вещества, которые наносят вред здоровью человека.

За месяц изготовлялось от трех до пяти тонн такой продукции, в качестве рабочей силы участники ОПГ использовали местных жителей, которые работали в антисанитарных условиях.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Полтавской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) Уголовного кодекса Украины.