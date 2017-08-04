Госпитальные округи еще не сформированы в семи областях Украины – Минздрав

Госпитальные округа еще не сформировали семь областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в Киеве.

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«В Украине есть 24 области, которые должны сформировать госпитальные округа.16 регионов это сделали, они утверждены Кабинетом министров. 17-я Волынская область - находится на согласовании в центральных органах исполнительной совета. Есть еще семь областей, которые еще не сформировали госпитальных округов. Из них три - в процессе представления проектов. По четырем идут серьезные дискуссии. Там есть определенные проблемные вопросы - это Закарпатская, Львовская, Николаевская и Одесская области. По ним мы еще дискутируем. По всем процесс идет нормально. Важно понимать, что процесс создания госпитальных округов не привязан к дедлайну. Конечно хочется, чтобы в этом году этот процесс был завершен. Однако нет финансового или иного вида наказания для областей. Наибольшим наказанием будет то, что туда не поступят средства, не придут инвестиции, потому что эти области не предоставят перечень приоритетов своих потребностей на развитие сети лечебных учреждений. Поэтому мы призываем области к этому. Все наши программы по развитию медицины регионов будут планироваться на основании областных проектов», - сказал Ковтонюк.

Он подчеркнул, что цель создания госпитальных округов - принести ближе к людям ту медицинскую услугу, которая сейчас от них далека, в частности, кардиохирургию, нейрохирургию, гемодиализ и пр.

«То, куда сейчас человек едет по 3-4 часа в областной центр. Мы хотели бы, чтобы эти услуги были в этих опорных больницах интенсивного лечения второго уровня», - пояснил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что в Украине объединенные территориальные громады в основном являются небольшими по размерам и обычно имеют дело с первичной медицинской помощью с врачебной амбулаторией, ФАПом.

«Госпитальные округа больше касаются больниц. Они создаются для того, чтобы мы могли организовать и приблизить к человеку услугу вторичной медицинской помощи. То есть это услуга стационаров и более сложной медицинской технологии», - сказал Ковтонюк.

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Он отметил, что жители объединенных территориальных громад лечатся не только у семейного врача, им нужно лечиться и в больницах (инфраструктурах вторичного уровня).

«Госпитальные округа формируются по принципу принятия решений на местах. Этот процесс должен учитывать очень много местной специфики. Для этого существует госпитальный совет, когда вместе собираются представители тех общин, которые являются владельцами больниц, входящих в госпитальные округа. Их общей задачей является проанализировать статус и написать общий план развития. Чтобы обеспечить полный набор услуг вторичной медицинской помощи для людей, проживающих в этом госпитальном округе и сделать это эффективно. Чтобы был один аппарат, который работает», - пояснил Ковтонюк, подчеркнув, что работа госпитального совета должна быть не политической, а технической. В него должны входить не политики, а медики, пациенты.