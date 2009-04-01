Когда дисбактериоз лечить не надо?

Если клинические признаки отсутствуют, а по данным микробиологического исследования определены нарушения микрофлоры кишечника. В этом случае рекомендуется наблюдение в динамике.

При легких степенях дисбактериоза используют выжидательную тактику;.часто такие состояния проходят самостоятельно при незначительных изменениях рациона питания.

Не следует лечить вторичные дисбактериозы кишечника, возникающие на фоне других заболеваний, сопутствующих им и проходящих практически самостоятельно при излечении основного заболевания: глистные и паразитарные инвазии; хронические инфекционные заболевания (хеликобактериоз, микоплазмоз, хламидиоз и др.); эндокринные заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз и т. д.). Дисбактериоз в этих случаях отягощает течение основного заболевания, но лечить необходимо, прежде всего, основное заболевание. Воздействие на микрофлору в этих случаях (при отсутствии тяжелых форм дисбактериоза) достаточно ограничить мерами по улучшению работы желудочно-кишечного тракта, назначением ферментных препаратов, препаратов улучшающих моторную функцию кишечника и энтеросорбентов (для удаления избытка токсинов). В большинстве случаев при излечении основного заболевания или достижении стабильного улучшения дисбактериоз проходит самостоятельно.

Не требуют лечения нарушения микрофлоры кишечника при следующих результатах микробиологических исследований (по Л. Г. Кузьменко, Ю. А. Копаневу, А. Л. Соколову, 1999 г.):

- увеличение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью (более 300–400 млн/г);

- увеличение количества кишечной палочки со сниженной ферментативной активностью (более 10%), если нет жалоб;

- увеличение количества энтерококков (более 25%), если нет жалоб;

- присутствие негемолизирующих кокков (эпидермальный или сапрофитный стафилококк, стрептококки) до 25%, если нет жалоб;

- наличие условно-патогенных микробов (гемолизирующая кишечная палочка, протей, клебсиелла, лактозонегативные энтеробактерии, золотистый стафилококк) в количествах, не превышающих 10%, если нет жалоб (это могут быть транзиторные бактерии);

- наличие грибов Candida в количестве 10х4 или любых условно-патогенных бактерий в количестве, не превышающем 10х3 (нормальные значения);

- любое увеличение числа бифидо- и лактобактерий;

- снижение числа бифидо- и лактобактерий до 10х6;

- снижение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью до 100 млн/г у детей до одного года и до 200 млн/г у старших детей и взрослых; снижение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью не требует назначения колисодержащих препаратов (колибактерин), так как чаще всего такое снижение является вторичным, то есть возникает в ответ на существование в организме очагов хронической инфекции (часто гельминтов), и кишечная палочка самостоятельно восстанавливается при ликвидации этих очагов.

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