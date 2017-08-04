В Киеве на сегодня разрешили купаться на 6 из 11 пляжей

В Киеве на сегодня специалисты разрешают купаться в 6 из 11 городских пляжей.

Как сообщает КП «Плесо», киевляне и гости города могут безопасно купаться на пляжах: «Венеция», «Детский», «Молодежный», «Золотой», «Предместная слободка», «Пуща-Водица».

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Вместе с тем на пляжах «Центральный», «Радуга», «Тельбин» продолжает действовать запрет на купание. А на пляжах озера Вербное и «Чорторий» специалисты купаться не советуют.

Как сообщал УНИАН, с 10 июля КП «Плесо» не рекомендовало купаться на всех 11 городских пляжах, а с 21 июля купание было вообще запрещено.

2 августа специалисты разрешили купаться на двух столичных пляжах – «Чорторий» и «Пуща-Водица».

В этом году в столице к купальному сезону было подготовлено 11 городских пляжей.