В Полтавской области состоялась акция по профилактике инсультов

Днями при участии председателя Национального Совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины, председателя Украинской Ассоциации борьбы с инсультом Николая Полищука в Полтаве состоялась пресс-конференция по случаю Дня борьбы с инсультом. На Полтавщине День борьбы с инсультом прошел в рамках Всеукраинской акции “Измеряйте свое давление – скажите инсульту: НЕТ!”.

Полтавская область занимает 4 место по заболеваемости на инсульт среди областей Украины. Средний показатель заболеваемости составил от 120 до 180 случаев на 100 тыс. населения. Временные пункты измерения артериального давления были размещены в местах массового скопления людей: на вокзалах, в залах торговли, при культурно-массовых комплексах, в ЛПУ городов и районов, в аптеках, а также в областной госадминистрации.

Министерство здравоохранения Украины