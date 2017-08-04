Доктор рассказал о симптомах теплового удара и первой помощи

Тепловой удар — это резкое увеличение вязкости крови, перегрев организма из-за отсутствия воды, рассказал УНИАН врач Борис Скачко.

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"Происходит расширение кожных сосудов, покраснение кожи, появляется головная боль. Первая помощь — человека нужно перенести в прохладное помещение. Поднять ноги, чтобы кровь пошла в центр тела.Обеспечить покой. Ибо бывает, немного попустило — и он сразу побежал. Куда ты побежал? Чем больше нагрузка на мышцы, тем больше вырабатываешь тепло. Здесь необходим покой и только покой. Чтобы поддержать деятельность сердца можно дать выпить теплый чай. И лучше всего вызвать скорую — ситуация с вязкой кровью может очень плачевно закончится", - предупреждает врач.

Он подчеркивает, при тепловом ударе можно потерять сознание, может остановиться сердце.

"Если человек в возрасте, могут не выдержать сосуды, ведь, перекачивая вязкую кровь сердце автоматически поднимает давление. Осложнения могут возникнуть в любой момент. И лучше, чтобы рядом были не родственники, а специалисты. В зоне риска — дети, люди с избыточной массой тела, сердечники, спортсмены, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом и те, кто в жару ест много мяса и злоупотребляет алкоголем", - подчеркнул врач.