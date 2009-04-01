В Донецке разоблачен ветеринар-взяточник

В Донецке работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили заведующего больницей ветеринарной медицины одного из районов города, который требовал и получал взятки от местных жителей за предоставление им ветеринарных свидетельств на вывоз за пределы Украины продуктов питания и животных.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задокументировано 15 фактов получения правонарушителем взяток на общую сумму более 10 тыс. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.