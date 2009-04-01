Чтение - лучшая защита от стресса

Британские ученые обнаружили, что самым надежным средством преодоления стрессовой реакции является чтение. Оно действует лучше и быстрее, чем прослушивание музыки, чашка чая или прогулка.

Исследователи из Университета Сассекса подвергали добровольцев серии тестов и упражнений, вызывающих стресс. После этого им предлагали воспользоваться одним из наиболее распространенных методов релаксации и определяли эффективность метода по нормализации пульса и мышечного тонуса.

Выяснилось, что лучше всего уменьшает уровень стресса чтение – на 68 процентов. Для нормализации пульса и расслабления мышц достаточно было молча почитать в течение шести минут.

Прослушивание музыки снижало уровень стресса на 61 процент, чашка чая или кофе – на 54 процента, а прогулка – на 42 процента. Видеоигры снижали стресс значительно хуже (на 21 процент), причем пульс во время игры до исходных величин не опускался.

Автор исследования, когнитивный нейрофизиолог Дэвид Льюис (David Lewis) считает, что неважно, какую именно книгу читать для преодоления стресса. Нужно лишь погрузиться в нее, «исследуя сферу авторского воображения». Подходят ли для этих целей, например, романы ужасов или сборники экзаменационных заданий, Льюис не сообщил.

medportal.ru