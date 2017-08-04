Питание в жаркую погоду: забудьте о кофе, сладком и мясе

Известный фитотерапевт Борис Скачко рассказал УНИАН, как правильно питаться в жару.

Врач подчеркнул, что в жаркую погоду следует придерживаться вегетарианского типа питания.

Читайте такжеМедики предупреждают об опасности теплового удара: в группе риска - люди с ожирением

"Ешьте, в основном, овощи и фрукты: и сырые, и термически обработанные. Все белковые продукты исключаются. Если жара упадет до 30 градусов тепла, тогда допустимы белое мясо и белая рыба.Белок повышает обмен веществ на 40%. Это сильно разогревает организм и увеличивает потребность в охлаждении. А охлаждаться человек может одним способом — когда вода, испаряясь через кожу, выносит с собой много калорий. Но при температуре окружающей среды +33 и выше, температура воздуха и тела практически уравнивается, и человек уже не может, испаряя воду, охлаждаться", - подчеркнул врач.

Он пояснил, что если с утра человек поел мяса или рыбы, то еще больше разогрел свои обменные процессы и надо больше тратить сил на охлаждение.

"Если уж очень хочется белка, то можно оставить в рационе кисломолочные продукты и яйца. Полностью надо исключить йод в любых видах: это и морская капуста, йодированная соль и др. Йод снижает КПД расщепления пищи. На все адаптогены, стимуляторы наложить запрет: женьшень, лимонник. Они через гормоны надпочечников повышают температуру тела. Продукты с кофеином тоже следует исключить", - подчеркнул врач.

Скачко подчеркнул, что летом нужно употреблять минимум 5% жидкости от массы тела в день, а при температуре за 30 градусов — еще больше.

"Очень важно контролировать количество мочи. Должно быть за сутки не меньше литра. Жидкость попадает в организм, “на автомате” испаряется через легкие, через кожу, а почки работают “по остаточному принципу”. Если воды в организме мало, почкам она не достается, идет перегрев организма и поднимается температура тела. Может случиться тепловой удар", - предупредил врач.

Читайте такжеВ Минздраве заявляют, что украинцы не нуждаются сиесты

"Про воду из холодильника лучше забыть. Трахея состоит из хрящевых колец, на три четверти, а задняя четверть — мягкая ткань. В этом месте к трахее прилежит пищевод. Когда мы выпиваем холодной воды, пищевод охлаждается и охлаждается трахея. Снижается иммунитет, и человек, как минимум, зарабатывает трахеит, а как максимум — пневмония. Кому-то при низком иммунитете хватает однократного приема холодного напитка, кому-то надо попить несколько дней, но система все равно среагирует", - отметил врач.

По его словам, усиливает жажду и сладкая пища, увеличивая вязкость крови. "В частности, мороженое провоцирует употребление жидкости вместе с ним. Мороженое обычно едят для получения удовольствия, а не с целью набить желудок холодной сладкой массой. Кстати, чем быстрее набил желудок, тем быстрее мороженое окажется на бедрах, в жировой ткани. А полные люди хуже переносят жару. Таким людям нужно употреблять больше жидкости", - отметил врач.