Кошельки родителей, чьим детям поставили диагноз рак, во времена кризиса опустели. В Днепропетровской областной клинической больнице заканчиваются основные препараты для химиотерапии. Родителей поставили перед фактом - нужно искать деньги. Сумма, заложенная в бюджете на медикаменты для онкобольных, маленькая, цены на препараты повысились втрое. Чтобы начать лечение, дети ждут спонсоров. Однако найти их все тяжелее.

На Днепропетровщине онкобольных детей нечем лечить. Медикаменты подорожали втрое, а бюджетные ассигнования уменьшились из-за кризиса. В отделение плановой хирургии со страшным диагнозом рак привозят детей со всего региона. Врачи сразу говорят родителям искать деньги на приобретение препаратов для химиотерапии.

«То, что приходит — этого мало. Иногда чаще, когда что-то нужно, того не оказывается. Мы ищем спонсоров. Это ведь не ангина, это долгосрочное лечение. Это очень дорого», - говорит мать больного ребенка Инна Дащенко.

Только на химиотерапию для сына, у которого рак печени, Дащенко тратит четыре тысячи гривен. Годовое лечение шестнадцатилетнего Дани стоило двадцать тысяч долларов. Врачи разводят руками: жизнь онкобольных детей сейчас в руках меценатов. На государство можно не надеяться. Александр Гладкий, заведующий отделением плановой хирургии Днепропетровской областной детской клинической больницы отмечает, что «несмотря на финансирование областного и центрального бюджетов, очень остро стоит закупка химпрепаратов. По планируемым закупкам цена увеличилась в несколько раз. Если вчера одно из лекарств стоило 200 грн, то теперь 600, а то и 800 грн».

Отделению помогают волонтеры. Недавно на собранные двадцать тысяч гривен они приобрели инфузоматы. Дозирование опасных препаратов стало совершенным, говорят врачи.

«Кроме того, что идет четкое дозирование во время введения препарата, так и это еще облегчает труд персонала. Отследить каждые 5-10 капель при наличии обычной капельницы очень тяжело», - говорит Наталья Дементьева, главный врач отделения плановой хирургии Днепропетровской областной клинической больницы.

Сейчас больнице крайне нужен препарат «Холоксан». Без него невозможна химиотерапия для десятков малышей. Родителям посоветовали искать деньги - полтысячи гривен за ампулу. Однако в затруднительные экономические времена готовых вложить средства в здоровье детей немного.

glavred.info