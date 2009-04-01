Строительство на территории Октябрьской больницы не сворачивают

Представители общественности Киева выражают обеспокоенность по поводу того, что представители компании-застройщика после решения Высшего хозяйственного суда Украины, которым Киевсовету поручено отменить землеотвод на территории Александровской (Октябрьской) больницы, не сворачивают начатые строительные работы. Вместе с тем, общественные активисты заявляют, что готовы отстаивать территорию больницы от застройки, и в дальнейшем и не исключают обращения в международные суды.

Об этом сообщил член инициативной группы против строительства на территории Октябрьской больницы академик Вадим БЕРЕЗОВСКИЙ во время пресс-конференции на тему "Пейзажная аллея и Октябрьская больница: юридические победы движения против незаконных застроек".

“Это первое положительное решение суда, которое указывает на незаконность всех предыдущих решений. Но есть еще Верховный суд, в котором есть представители БЮТ в председательстве этого суда”, - сказал В.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Он выразил надежду, что решение Высшего хозяйственного суда останется в силе, но отметил, что сейчас борьба за сохранение Александровской больницы еще продолжается.

Академик напомнил, что Иван КУРОВСКИЙ - основатель строительной компании «Жилстрой», которой была отведена земля на территории больницы, является народным депутатом от БЮТ.

“Потому конечно, если Верховный суд будет руководствоваться только юридическим законом, то он подтвердит решение Высшего хозяйственного суда, но если будет руководствоваться партийными признаками в юриспруденции, то понятно, что он откажет в таком решении. И тогда мы вынуждены будем обращаться в международный суд, чтобы защитить и отстоять наши права, права жителей Киева, за средства которых в свое время была построена больница и выделена для нее земля”, - отметил В.БЕРЕЗОВСКИЙ.

В свою очередь, адвокат Ольга ПИДДУБНАЯ, которая представляет в суде интересы больницы, заявила, что предвидит обжалование последнего судебного решения, потому что это предусматривается кодексом. В то же время, пока ей не сообщали о подаче соответствующей жалобы застройщиком, но срок обжалования - 1 месяц с момента вынесения решения Высшего хозяйственного суда, то есть до 16 апреля это обжалование еще может поступить.

В.БЕРЕЗОВСКИЙ по этому поводу отметил: “Я хочу добавить о том, что нас сейчас смущает: что на этой территории остаются охранники фирмы “Жилстрой”. Каждый вечер они включают прожекторы, контролируют эту территорию. То есть они не собираются уходить с территории Октябрьской больницы. Это факты ежедневного нашего наблюдения, потому что все время мы контролируем, что делается на этой территории”.

На вопрос, известно ли, когда Киевсовет отменит свое соответствующее решение во исполнение решения суда, В.БЕРЕЗОВСКИЙ ответил, что проект об отмене землеотвода компании “Жилстрой” уже год лежит в горсовете, и пока не известно, когда депутаты смогут его рассмотреть.

“До этого решения суда 4 управления Киевской горгосадминистрации – земельное, архитектурное, экономики и медицины - подали представления на отмену этого решения, но у Киевгорсовета есть такая комиссия, которая занимается решением спорных земельных вопросов. Этой комиссией руководит представитель фракции БЮТ. Он задержал все эти 4 представления, и на протяжении года проект отмены решения не выносился на голосование”, - заявил академик.

Как сообщал УНИАН, застройщиком территории Олександривской больницы является компания “Жилстрой”, которой решением сессии Киевсовета от 10 июля 2003 года был передан земельный участок площадью 0,45 га на территории медзаведения под застройку.

Строительные работы на территории медзаведения активизировались в 2007 г., после чего активисты организовали круглосуточные дежурства с целью не допустить продолжения строительства здесь многоэтажки. В свою очередь, научное сообщество Украины направило официальное обращение премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой защитить Александровскую больницу от застройщиков, прекратить разрушение дендропарка им. А.Богомольца и немедленно создать на его территории мемориал.

Параллельно дело рассматривалось рядом судов.

Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением от 31 марта 2008 г. остановил строительство жилого дома на территории больницы в связи с выявленными нарушениями.

По данным первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, ООО "Финансово-строительная компания "Жилстрой" в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шовковичной, 39/1-а, в Киеве на территории Октябрьской больницы.

Вместе с тем, д.м.н., заслуженный врач Украины, профессор Киевского Национального медицинского университета им. А.Богомольца, директор Института дерматологии и косметологии Ольга БОГОМОЛЕЦ в ноябре прошлого года заявляла, что строительство на территории Александровской больницы снова возобновилось под видом возведения подпорной стенки одного из склонов на этой территории. При этом застройщик вырубил на территории существующего парка им. Богомольца 226 деревьев.

Относительно ситуации с застройкой территории этой больницы есть 4 поручения Президента Украины.

17 марта с.г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию Александровской (Октябрьской) больницы и отменил решение Киевсовета о землеотводе на ее территории.