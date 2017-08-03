Минздрав обещает, что бланки больничных поступят в регионы уже в этом месяце

Минздрва заключил договор о закупке 7 691 424 листков временной нетрудоспособности на сумму 2 768 912,64 гривен с победителем торгов ГП Полиграфический комбинат «Заря», сообщили УНИАН в ведомстве.

Читайте такжеВ Израиле врачам разрешили выписывать больничный без личной встречи с пациентом

При этом экономия государственного бюджета из выделенных 3 миллионов гривен составила более 230 тысяч гривен.

Бланки листков нетрудоспособности закупили через систему электронных закупок Prozorro. Аукцион состоялся 18 июля, договор с победителем торгов был подписан 2 августа. Информация о закупке доступна на веб-портале prozorro.gov.ua.

Поставка листков временной нетрудоспособности в регионы согласно приказа Минздрава о распределении запланирована на август.