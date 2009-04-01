Кировоградщина: стартует акция по сбору средств для детской больницы

В Кировоградской области стартует благотворительная акция с участием детей в возрасте от 6 до 10 лет, которых призывают помочь больным ровесникам и пожертвовать любую сумму из своих сбережений на потребности детской областной больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили активисты творческого объединения «Торо», которое действует в Кировограде.

Инициатором акции выступил председатель Опекунского совета при горисполкоме Геннадий ЗАБОЛОТНЫЙ, а идею подхватили члены «Торо», Управления по делам семьи, детей и молодежи и Управления образования и науки Кировоградской облгосадминистрации.

Как отмечают организаторы, цель акции – привлечь детей к благотворительной деятельности, научить их сочувствовать и понимать, что от их помощи зависит чье-то здоровье и жизнь. «Главное - не собранная сумма, а внимание, которое дети проявят к своим ровесникам. Это может быть даже несколько копеек, ведь каждый ребенок имеет свои небольшие сбережения», - отмечают инициаторы.

Благотворительная акция будет длиться на протяжении апреля-мая в 4 городах областного подчинения: Кировограде, Знаменке, Светловодске, Александрии.

Ожидается, что о своих больных ровесниках дети узнают от родителей и учителей.

Собранная сумма станет известна 1 июня. Тогда же и будет определено, что необходимо приобрести для детской больницы.