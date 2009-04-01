Швеция проводила медицинские эксперименты на украинцах

Шведские фармацевты без ведома украинцев сделали их "подопытными кроликами" для тестирования новых лекарств от шизофрении.

На этой неделе в Швеции разгорелся громкий скандал. Местные фармацевтические компании использовали жителей "дешевых" государств, в частности Украины, России, Польши и Болгарии, как подопытных кроликов для тестирования новых лекарственных препаратов.

В 26 медицинских учреждениях вышеперечисленных стран проводил тесты шведский фармацевтический гигант Astra Zeneca. Компания испытывала таблетки против шизофрении Seroquel, но сами больные об этом ничего не знали. Последствия для некоторых из них стали трагическими.

Как пишет газета Svenska Dagbladet, "опыты на востоке", в том числе в Украине и России, уже давно были в арсенале западных фармацевтических фирм и исследовательских компаний. Их привлекает дешевизна и низкий уровень контроля над использованием людей в экспериментах.

Исследование Astra Zeneca заключалось в том, что больные - больше 300 людей - были разделены на две группы. Одной давали Seroquel, другой "плацебо" - нейтральные подсахаренные пилюли. Для чистоты эксперимента прием пациентами бывших лекарств был отменен. Это решение и стало фатальным в этой истории.

Пациенты второй группы, которым никаких медикаментов не давали, стали жертвами медицинского прогресса. Состояние 36 людей резко ухудшился, один пациент даже покончил жизнь самоубийством.

Ведущие медицинские светила Швеции с возмущением отреагировали на то, что случилось, ведь в их стране подобный опыт был бы невозможен. "Замена лекарств на плацебо наносит прямой вред здоровью пациентов", - заявили эксперты медицинской этики при Гетеборгском университете. Медики не исключают, что человек наложил на себя руки именно в результате такого эксперимента.

Опыты на украинцах и жителях других государств, не обеспеченых юридической защитой, такой, которая странах Запада, проводились в 2005-2006 годах, но получили огласку лишь в настоящий момент, в связи с расследованием, проведенным Шведским общественным радио.

По данным Европейского медицинского агентства, за три последних года четверть всех пациентов, на которых проводили опыты фармацевтические компании стран Евросоюза, были гражданами бедных государств, к которым относят и Украину.

В нашем государстве, как и в соседней России, многим больным даже не сообщат, что их превратили в подопытных кроликов. Часто не идет речь и о финансовом вознаграждении для подопытных, без чего в той же Европе тестирования просто проводиться не будет.

tsn.ua