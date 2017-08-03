В Украине возросло число жертв аномальной жары - СМИ (фото)
Врачи предполагают, что мужчина стал жертвой аномальной жары.
Мертвого мужчину обнаружили сегодня на улице Пасечной во Львове прохожие. На вид ему примерно 65 лет. Об этом в сообществе "Варта 1" написали очевидцы.
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Сейчас на месте работают полиция и медики скорой помощи. Предварительная версия причины смерти – проблемы с сердцем.
Врачи не исключают, что сердце пожилого мужчины не выдержало чрезмерной жары. Вскоре в "Варте 1" добавили, что он умер из-за солнечного удара.
На Улице ПАСЕЧНОЙ УМЕР От солнечного удара мужчина 50-60років! https://t.co/RCPneqzDg4#львов#варта1#lvivpic.twitter.com/nBNd82kzm3— Варта❶ Львов (@govarta1) August 3, 2017
Как сообщал УНИАН, в Луцке в троллейбусе из-за жары умерла женщина 1929 года рождения. Ей внезапно стало плохо, спасти местную жительницу не удалось.