В Украине возросло число жертв аномальной жары - СМИ (фото)

Мертвого мужчину обнаружили сегодня на улице Пасечной во Львове прохожие. На вид ему примерно 65 лет. Об этом в сообществе "Варта 1" написали очевидцы.

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Сейчас на месте работают полиция и медики скорой помощи. Предварительная версия причины смерти – проблемы с сердцем.

Врачи не исключают, что сердце пожилого мужчины не выдержало чрезмерной жары. Вскоре в "Варте 1" добавили, что он умер из-за солнечного удара.

Как сообщал УНИАН, в Луцке в троллейбусе из-за жары умерла женщина 1929 года рождения. Ей внезапно стало плохо, спасти местную жительницу не удалось.