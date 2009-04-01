Какие калории "правильные"

Каждая женщина мечтает быть стройной и подтянутой, но, как этого добиться?

Если вы твердо намерены похудеть, то вам следует определиться с приоритетами, выясните для себя, что именно для вас важнее: сытно и вдоволь поесть или приятный внешний вид. Выяснив это и сделав выбор в пользу внешности, начинайте избавляться от ненавистных килограммов, но это не значит, что вам следует голодать.

Ведь именно с полуголодным образом жизни многие из нас связывают процесс похудения, а ведь долго существовать при постоянном ограничении попросту невозможно, в конечном итоге вы рискуете «сорваться» и начать есть все подряд.

А это значит, что все ваши предпринятые попытки и полученные результаты не только закончатся поражением, но вы еще можете прибавить в весе, ведь голодание может стать причиной стресса. Питание должно стать рациональным, направленным на безвозвратное избавление от лишних килограммов.

Вам даже придется потреблять большее количество калорий, чем к которому вы привыкли, но при этом процесс похудения пойдет своим чередом.

Весь секрет заключается в том, что из вашего пищевого рациона должны быть исключены «пустые» калории, которые содержатся в продуктах с высоким содержанием жира (колбасные изделия), в кондитерских изделиях, в газированных прохладительных напитках, алкоголе и т.п.

А вот продукты, содержащие «правильные» калории должны занять в вашем рационе почетное место.

Их вы можете найти в мясе, рыбе, птице, яйцах, кашах, картофеле, макаронных изделиях, черном хлебе.

«Правильные» калории вы найдете и во фруктах, но, в силу того, что они богаты глюкозой и фруктозой, потребление их должны быть умеренным, так как эти вещества активизируют выработку организмом инсулина, который способствует накоплению жировых запасов.

Такие калории, в отличие от «пустых», принимают самое живое участие в пластических процессах, которые протекают в нашем организме, а это значит, что их требуется большее количество.

Безусловно, каждая из нас хочет видеть немедленные результаты своих усилий, при этом мы желаем, чтобы происходило все с наименьшими затратами сил, времени и средств.

По этой причине мы слушаем внимательно рекламы, предлагающие нам чудодейственные средства для похудения на достаточно большое количество килограммов в месяц.

Но, ведь реклама на то и реклама, чтобы продемонстрировать лучшие качества предлагаемого товара, но без наших усилий эти средства ровным счетом ничего не значат. Ведь их нельзя запить газированным напитком и заесть пирожком, чтобы стать стройной.

Процесс похудения является долгим и кропотливым, тем более что чем медленнее он продвигается, тем выше вероятность того, что злополучные килограммы более не возвратятся. При этом вы не утратите тонус, а мышечная масса останется в целости и сохранности.

Раз в неделю смело идите на нарушения ограничений в питании, в такие дни вы можете позволять себе практически все, что пожелаете. Они помогут вам снять нервное напряжение, являясь своеобразным призом за все ваши воздержания и ограничения в течение недели, и не позволят организму замедлить обменные процессы, что сопровождает вашу длительную борьбу с лишним весом.

При этом следует помнить о том, что все ваши попытки заслуживают уважения, но и физические нагрузки вам не помешают, так как они ускорят обмен веществ и помогут «расправиться» со значительной частью калорий.

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