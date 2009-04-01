Смех избавит от проблем со здоровьем

Сегодня 1 апреля – День Смеха. Учитывая ряд положительных моментов с точки зрения здоровья, смех можно назвать своего рода доктором.

Смехотерапия даёт ощущение здоровья из-за высвобождения эндорфинов и нейропептидов. Гарантируя вдыхание большего количества кислорода – проводника жизни, смехотерапия позволяет людям чувствовать себя лучше. Она уменьшает стресс, ведя к снижению ригидности (неподвижности) мускулов, что в свою очередь приводит к их расслаблению и, в дальнейшем, к уменьшению головных болей, болезненных ощущений в теле и других проблем со здоровьем.

Поскольку в результате смехотерапии кровеносные сосуды расширяются, давление крови падает на 10-20 миллиметров ртутного столба после 10 минут смеха, что очень полезно для гипертоников. Поскольку в результате смехотерапии повышается количество специальных клеток организма, убивающих антитела и внешние инфекционные микроорганизмы, она также улучшает иммунитет, что подтверждается тем фактом, что тысячи людей, практикующих смехотерапию в клубах смеха, реже других болеют кашлем и простудой.

Смех полезен по самым разным причинам. Он является гарантированным мощным антистрессовым фактором, уменьшает приступы астмы, увеличивает выносливость, ослабляет боль при артрите, гарантирует хороший сон и поднимает настроение. Поскольку после смеха уровень серотонина повышается, смехотерапия также является эффективным противоядием и от депрессии.

Дом солнца