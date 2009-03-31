В Украине в три раза сократился рост заболеваемости ВИЧ/СПИД

В Украине в результате реализации программы Глобального фонда «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине» удалось сократить в три раза с 2004 года темпы роста заболеваемости ВИЧ/СПИД.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей КЛЕПИКОВ.

«На протяжении последних пяти лет нам удалось более чем в три раза сократить темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией - с 24,7% в 2004 году до 7,3% в 2008 году. Темпы роста смертности от СПИД сократились более чем в 4 раза – с 38,1% в 2004 году до 8,2% в 2008 году», - сказал А.КЛЕПИКОВ.

В то же время, по мнению портфолио менеджера Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (ГФ) Андреаса ТАМБЕРГА, такие результаты профилактической работы еще не являются основанием считать о ликвидации угрозы. «Программа успешно реализована, но это не означает, что общий масштаб эпидемии сокращается. Есть определенные показатели к снижению роста распространения заболеваний. Но пока что на основе имеющихся данных рано объявлять победу, есть еще основания опасаться за будущее населения страны. Ситуация еще может обернуться в генерализированную эпидемию», - пояснил А.ТАМБЕРГ.

Справка УНИАН. Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом им малярией в рамках реализации программы «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине» на протяжении 2004-2009 годов выделил Украине 98 млн. долл. для снижения уровня распространения заболеваемости ВИЧ-инфекцией и смертности от СПИД.

Одним из направлений этой программы являлось расширение доступа ВИЧ-позитивных к антиретровирусной терапии (АРТ). После завершения программы Украина обязалась продолжить предоставление АРТ-лечения пациентам за средства государственного бюджета.

Основными реципиентами средств ГФ являлись Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, а также Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Программа закончилась 31 марта 2009 года.