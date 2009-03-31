Выплатят ли киевским медикам муниципальные надбавки?

Медики Киева ожидают, что в апреле им выплатят задолженность по муниципальным надбавкам, которая начала образовываться в связи с отсутствием главной сметы города на текущий год, которая была утверждена лишь в марте.

Об этом сообщил сегодня член совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Виталий КОВАЛЬ.

По его словам, во время встречи представителей профсоюзов со столичными чиновниками начальник Главного финансового управления КГГА Виктор ПАДАЛКА заверил, что у города есть средства для выплаты надбавок в этом году. В свою очередь, как отметил В.КОВАЛЬ, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Алла ШЛАПАК сказала, что с 1 апреля эти выплаты уже будут осуществляться.

“Но мы – все мы люди с высшим образованием, понимаем так: раз есть решение о бюджете, решение об установлении надбавок, должен быть приказ Главного управления (здравоохранения и медицинского обеспечения – УНИАН). Главный врач руководствуется приказом ГУ, кому давать, в каком количестве, какой категории и все такое, с какого срока. Сейчас нет такого приказа”, - заявил В.КОВАЛЬ.

Он подчеркнул, что нынешний "кадровый кризис” в городе – это 4 тыс. врачей и 8 тыс. медицинских сестер. В.КОВАЛЬ считает, что столичная медицина сейчас находится “на грани вымирания”.

По его словам, медики ожидают, что столичная власть начнет решать вопрос и относительно повышения их заработной платы, в частности в части надбавок, и относительно финансирования отрасли в целом, в т.ч. для обеспечения лечебных заведений медпрепаратами, больных – питанием. Также, по его словам, перед властью затрагивается вопрос обеспечения медиков жильем.

В.КОВАЛЬ отметил, что профсоюзы и в дальнейшем будут продолжать пикетировать мэрию, Киевсовет и обращаться к Президенту Украины как гаранту Конституции, если ситуация в отрасли не улучшится в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в этом году депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год 6 марта. Объем поступлений и расходов составляет 18 млрд. 163, 4 млн. грн. На здравоохранение в бюджете предусмотрены расходы в объеме 2 млрд. 61,7 млн. грн. (в 2008 г. на здравоохранение было заложено почти столько же - 1 млрд. 986 млн. грн.).